۲۶ فروردین ۱۳۹۳، ۱۰:۱۴

«شهابی از جنس نور» سریال هفت قسمتی می‌شود

فیلم سینمایی «شهابی از جنس نور» به کارگردانی محمدرضا اسلاملو در قالب یک سریال هفت قسمتی آماده پخش از تلویزیون است.

روح الله برادری تهیه‌کننده فیلم سینمایی «شهابی از جنس نور» درباره آماده کردن نسخه‌ای از این فیلم برای تلویزیون به خبرنگار مهر گفت: برخی از مدیران شبکه های مختلف تلویزیونی برای خرید سریال این فیلم سینمایی اعلام آمادگی کردند.

وی در ادامه افزود: در همین راستا مذاکراتی با تلویزیون انجام شده و قرار است «شهابی از جنس نور» در هفت قسمت برای نمایش در تلویزیون آماده شود اما آماده شدن و تحویل نسخه تلویزیونی این فیلم سینمایی منوط به مجوز مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی به عنوان سرمایه‌گذار اصلی این فیلم است.

برادری با اشاره به تولید فیلم سینمایی «نقاب و آینه» گفت: اسفند سال گذشته پروانه ساخت فیلم سینمایی «نقاب و آینه» به کارگردانی بهتاش صناعی‌ها را دریافت کرده ایم که به زودی تولید را آغاز خواهیم کرد.

