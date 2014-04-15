روح الله برادری تهیه‌کننده فیلم سینمایی «شهابی از جنس نور» درباره آماده کردن نسخه‌ای از این فیلم برای تلویزیون به خبرنگار مهر گفت: برخی از مدیران شبکه های مختلف تلویزیونی برای خرید سریال این فیلم سینمایی اعلام آمادگی کردند.

وی در ادامه افزود: در همین راستا مذاکراتی با تلویزیون انجام شده و قرار است «شهابی از جنس نور» در هفت قسمت برای نمایش در تلویزیون آماده شود اما آماده شدن و تحویل نسخه تلویزیونی این فیلم سینمایی منوط به مجوز مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی به عنوان سرمایه‌گذار اصلی این فیلم است.

برادری با اشاره به تولید فیلم سینمایی «نقاب و آینه» گفت: اسفند سال گذشته پروانه ساخت فیلم سینمایی «نقاب و آینه» به کارگردانی بهتاش صناعی‌ها را دریافت کرده ایم که به زودی تولید را آغاز خواهیم کرد.