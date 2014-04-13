4 طرح بزرگ صنعتی در گیلان افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی منتظری عصر یکشنبه در مصاحبه با خبرنگاران افزود: یک طرح تولید قوطی های فلزی درب دار بعنوان نخستین واحد تولید این محصول در نوع خود در کشور با ظرفیت تولید سالیانه 15 هزار تن، سرمایه گذاری 730 میلیارد ریال و اشتغال مستقیم 160 نفر از جمله طرح های مزبور است.

وی تصریح کرد: این طرح در زمینی به مساحت 52 هزار متر مربع و زیربنای 25 هزار مترمربع در شهرک صنعتی سفیدرود رشت واقع شده است.

منتظری افزود: طرح تولید الیاف کربن با ظرفیت تولید سالیانه 150 تن، میزان سرمایه گذاری 824 میلیارد ریال و اشتغال مستقیم 185 نفر از دیگر طرح ها است که در زمینی به مساحت 33 هزار متر مربع و زیر بنای 11 هزار مترمربع در شهرک صنعتی سفیدرود رشت احداث شده است.

وی همچنین گفت: فاز نخست واحد تولید MDF لوشان نیز با ظرفیت تولید سالیانه هفت هزار تن در زمینه تولید روکش ملامینه و آغشته سازی با میزان سرمایه گذاری 500 میلیارد ریال و اشتغال مستقیم 60 نفر از جمله طرح های مزبور است که در زمینی به مساحت کل 220 هزار مترمربع و زیربنای 34 هزار مترمربع در شهرک صنعتی لوشان در مراحل نهایی احداث است.

وی افزود: طرح دیگر شامل یک واحد تولید میلگرد با ظرفیت تولید سالیانه 320 هزار تن، میزان سرمایه گذاری 450 میلیارد ریال و اشتغال مستقیم 200 نفر است که در زمینی به مساحت 21 هزار مترمربع و زیربنای 10 هزار متر مربع در شهر صنعتی رشت احداث شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: این طرح ها اغلب در حال تولید آزمایشی بوده و با برنامه ریزی و حمایت صورت گرفته از سوی استاندار گیلان در نخستین فرصت با حضور مسئولان کشوری و استانی بطور رسمی افتتاح خواهند شد.

