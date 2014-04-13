به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی شیرزاد عصر یکشنبه در سومین جلسه ستاد پیگیری برگزاری شانزدهمین جشنواره خیرین مدرسه‌ساز، اظهار کرد: این جشنواره اول خرداد ماه به منظور گسترش فرهنگ مشارکت عمومی و تجلیل از خیرین مدرسه ساز در مرکز استان و اردوگاه بادله برگزار می‌شود.

وی با اشاره به تشکیل ستاد برگزاری شانزدهمین جشنواره خیرین مدرسه‌ساز، گفت: کار این ستاد 2 ماه قبل از عید نوروز آغاز و هم اکنون نیز در حال برگزاری می‌باشد.

شیرزاد به برگزاری این جشنواره در سطح شهرستان نیز اشاره کرد و افزود: جشنواره شهرستانی 2 ماه قبل عید آغاز شد که باید قبل از اول خرداد ماه به پایان برسد.

مدیرکل نوسازی مدارس استان مازندران به اهداف این جشنواره اشاره کردو گفت: پیام اصلی این جشنواره تکمیل پروژه های نیمه کاره دولتی با مشارکت خیرین مدرسه ساز است که در قانون بودجه سال 1392 بند قانونی بوده و درسال 93 نیزتکرار شده است.

وی از چاپ مجموعه کتابی با عنوان چهره های همیشه جاوید خبرداد و بیان داشت: این کار برای اولین بار در استان و به منظور شناخت خیرینی که از گذشته تا سال 90 در امر ساخت فضاهای آموزشی مشارکت داشتند، صورت می‌گیرد.

شیرزاد ادامه داد : ویژه نامه ای هم برای معرفی خیرینی که از سال 90 به بعد در امر ساخت فضای آموزشی مشارکت کردند تدوین شده است که در سالهای آتی به صورت کتاب در اختیار مردم قرار می گیرد.

مدیرکل نوسازی مدارس استان مازندران همچنین با اشاره به نامگذاری امسال به نام اقتصادو فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی، تاکید کرد ان شاءالله ما مسئولین دولتی در سال جدید با ساخت فضاهای آموزشی و فرهنگی خدمات ارزنده ای را به خانواده ها و دانش آموزان ارائه کنیم.

شیرزاد، افزود: رویکرد اداره کل نوسازی مدارس تکمیل پروژه های نیمه کاره دولتی است ،بویژه پروژه هایی که با همکاری خیرین مدرسه ساز شروع شده است.

وی همچنین به مشارکت‌های مردمی در هوشمندسازی مدارس اشاره کرد و گفت: بیش از 90 درصد مدارس در استان مازندران با کمک خیرین هوشمندسازی شده است.

شیرزاد با بیان اینکه خیرین می توانند به صورت آنلاین نیزدر امر مدرسه سازی کمک کنند، افزود: امسال علاوه‌بر مشارکت خیرین مدرسه‌ساز به موضوع پرداخت آنلاین نیز بیشتر خواهیم پرداخت.

مدیرکل نوسازی مدارس استان مازندران به مزیت‌های کمک به صورت آنلاین نیز اشاره کرد و گفت: با این روش خیرین از هر جای دنیا می‌توانند در امر نوسازی کمک کنند.

وی در ادامه به پروژه هایی که خیرین می‌توانند در تکمیل آن مشارکت داشته باشند اشاره کرد و ادامه داد: خیرین می‌توانند در تکمیل پروژه‌هایی که حداکثر 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارند مشارکت داشته باشند.