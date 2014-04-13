لورکوزن، هرتابرلین را شکست داد/ هوفنهایم از سد آوگسبورگ گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بایرلورکوزن بعد از هفته ها ناکامی بالاخره یک پیروزی کسب کرد و در خانه خود با نتیجه 2 بر یک از سد هرتابرلین گذشت. در این دیدار اشتفان کیسلینگ (1) و ژولیان براندت (24) برای لورکوزن و ساندرو واگنر (38) برای هرتابرلین گل زدند.
در دیگر بازی هم هوفنهایم در خانه خود با نتیجه 2 بر صفر آوگسبورگ را از پیش رو برداشت. در این دیدار سجاد سالیهوویچ (19) و یانیک وسترگارد (41) برای هوفنهایم گل زدند.
جدول رده بندی:
1- بایرن مونیخ 78 امتیاز (قهرمان)
2- دورتموند 61 امتیاز
3- شالکه 58 امتیاز
4- بایرلورکوزن 51 امتیاز
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16- هامبورگ 27 امتیاز
17- نورنبرگ 26 امتیاز
18- آینتراخت برانشوایگ 25 امتیاز
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