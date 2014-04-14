آغاز ثبت نام ششمین گروه متقاضیان یارانه نقدی از امروز

به گزارش خبرنگار مهر، در ششمین روز از فرآیند ثبت نام متقاضیان دریافت یارانه نقدی، سرپرستان خانواری که رقم سمت راست کد ملی آنها 5 است لازم است که با مراجعه به سایت رفاهی، اطلاعات خانوار را وارد نمایند. براین اساس ثبت نام از این افراد از نخستین ساعت امروز شنبه آغاز شده و تا ساعت 24 امشب ادامه دارد.

این در حالی است که جهت عملیاتی نمودن اهداف تعیین شده و پیش رو برای باز توزیع عادلانه و بهینه منابع حاصله از اصلاح قیمت کالاها و خدمات مشمول قانون هدفمند کردن یارانه ها و کمک به بهبود وضعیت اقتصادی افراد نیازمند جامعه به منظور ایجاد همبستگی ملی و در راستای برنامه های همراهی مردم با دولت و نهایتا تاثیر اجرای مرحله دوم هدفمند کردن یارانه ها بر اقتصاد و معیشت مردم به ویژه اقشار آسیب پذیر و گروه ها هدف و استفاده نیازمندان واقعی از یارانه های پرداختی، رئیس، معاونان، مشاوران، مدیران و جمعی از کارشناسان سازمان هدفمندسازی یارانه ها از دریافت یارانه نقدی مرحله دوم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها انصراف دادند.

براین اساس سازمان هدفمندی یارانه ها طی اطلاعیه ای اعلام کرد: از آن دسته از آحاد جامعه که توان امرار معاش خانوار خود را بدون نیاز به دریافت یارانه، دارا هستند درخواست می نماییم با حرکت خداپسندانه و خیرخواهانه خویش از دریافت آن صرف نظر نمایند. باشد که این عمل آنان مرضی خداوند قادر منان و بندگان وی قرار گیرد. توفیق، عزت و سربلندی دولت و ملت شریف ایران را از درگاه اقدس احدیت مسئلت دارم.

گفتنی است؛ از بامداد چهارشنبه 20 فروردین ماه ثبت‌نام نخستین گروه از سرپرستان متقاضی نیازمند یارانه نقدی در سال 93 در سراسر کشور و از طریق سایت رفاهی آغاز شد و طبق برنامه زمان بندی دولت طی سه روز گذشته سه گروه از متقاضیان فرم خود اظهاری را تکمیل کردند.

براساس برنامه اعلام شده، ثبت‌نام از سرپرستان متقاضی نیازمند یارانه نقدی که عدد سمت راست شماره کارت ملی آنها «صفر» است از صبح روز 20 فروردین ماه جاری، به‌طور همزمان در سراسر کشور و از طریق شبکه اینترنتی به‌نشانی www.refahi.ir و یا از طریق مراکز کمیته امداد، بهزیستی، دفاتر پستی، استانداری‌ها و فرمانداری‌ها آغاز شد.

از نخستین ساعات بامداد پنج شنبه 21 فروردین ماه سرپرستان متقاضی نیازمند یارانه نقدی که عدد سمت راست شماره کارت ملی آنها «یک» است می توانستند با مراجعه به سایت رفاهی و یا دفاتر شرکت های پست قدام به نام‌نویسی کنند. همچنین در روز جمعه سرپرستانی که رقم سمت راست شماره کارت ملی آنها "دو" بود، اقدام به ثبت نام می کردند.

ثبت نام سرپرستان متقاضی نیازمند یارانه نقدی به‌ترتیب در روزهای بعد با عدد سمت راست شماره کارت ملی عدد «سه» در روز 23 فروردین انجام شد و دیروز عدد «چهار» در نوبت ثبت نام قرار گرفتند، امروز هم عدد «پنج» اقدام به نام نویسی می کنند، عدد «شش» در روز 26 فروردین، عدد «هفت» در روز 27 فروردین، عدد «هشت» در روز 28 فروردین و در نهایت عدد «9» در روز 29 فروردین ماه جاری انجام خواهد شد.

همچنین روزهای 30 و 31 فروردین ماه جاری به ثبت‌نام از سرپرستان خانوارهای متقاضی یارانه نقدی‌ای تعلق دارد که طی 10 روز قبل به هر دلیل موفق به ثبت‌نام نشده‌اند.

ثبت‌نام از هر نقطه کشور با ورود به سایت www.refahi.ir امکان‌پذیر خواهد بود و افرادی که در روستاها و مناطقی زندگی می‌کنند که دسترسی به اینترنت ندارند نیز می‌توانند به دفاتر خدمات پست و پیشخوان دولت و همچنین شوراهای اسلامی محلی و فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها و استانداری‌ها و مراکز کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی مراجعه کنند.

ناگفته نماندکه در اولین روز از ثبت نام سایت رفاهی با مشکلات زیادی همراه بود به طوریکه بسیاری از افراد در شهرستانها و استانهای دور قادر به ثبت نام در سایت نبودند، اما مشکلات سایت به مرور رفع شد و در حال حاضر اختلالات سایت به حداقل رسیده است.