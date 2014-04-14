مدیریت روانی لازمه اجرای افزایش نرخ حامل های انرژی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدي ميقاني شامگاه يكشنبه در سومين جلسه ستاد هدفمندي يارانه ها ابراز داشت: بخش حمل و نقل از جمله بخش هايي است كه در تمامي مقاطع زندگي مردم نقش بسزايي را ايفا مي كند و بايد تلاش كنيم تا مراقبت هاي لازم را در اين بخش انجام دهيم.

وي افزود: در حال حاضر نرخ حامل هاي انر‍ژی تعيين نشده است ولي اثرش را در جامعه خواهد گذاشت و در بين بايد هم به مردم و هم به حوزه حمل و نقل بايد اطمينان خاطر بدهيم تا حق و حقوق همه در نظر گرفته مي شود.

ميقاني با بيان اينكه بايد از تجربيات خود در مرحله اول يارانه ها استفاده کنیم، تصريح كرد: در اين زمينه جلسات متفاوتي را با شركت هاي حمل و نقل در شهرستان هاي مختلف برگزار کرده ايم تا بتوانيم به درستي اين كار را مديريت کنیم.

وي ادامه داد: در حال حاضر 13 تشكل صنفي حمل، 10 هزار ناوگان حمل و نقل برون شهري، 19 هزار راننده و 8 هزار ناوگان حمل و نقل باري در استان مشغول فعاليت هستند.

مديركل حمل و نقل و پايانه هاي استان پشنهاد كرد تا در زمان اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه تيم نظارتي متشكل از تعزيرات، حمل و نقل، فرمانداري ها ، اداره كل صنعت ، معدن و تجارت و اماكن در فرمانداري ها براي نظارت تشكيل شود تا با نگاه ارشادي بر همه مسائل ژايش داشته باشد.