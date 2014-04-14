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۲۵ فروردین ۱۳۹۳، ۹:۰۵

ميقاني تأکید کرد:

مدیریت روانی لازمه اجرای افزایش نرخ حامل های انرژی

مدیریت روانی لازمه اجرای افزایش نرخ حامل های انرژی

گرگان - خبرگزاري مهر: مديركل حمل و نقل و پايانه هاي استان گلستان گفت: در حال حاضر در حال اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها هستيم و به زودي نرخ جدید حامل های انرژی از جمله بنزين و گازوييل نيزتعیین مي شود و به مرحله اجرا می رسد كه مديرت هاي رواني لازم بايد در اين بخش صورت گيرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدي ميقاني شامگاه يكشنبه در سومين جلسه ستاد هدفمندي يارانه ها ابراز داشت: بخش حمل و نقل از جمله بخش هايي است كه در تمامي مقاطع زندگي مردم نقش بسزايي را ايفا مي كند و بايد تلاش كنيم تا مراقبت هاي لازم را در اين بخش انجام دهيم.

وي افزود: در حال حاضر نرخ حامل هاي انر‍ژی تعيين نشده است ولي اثرش را در جامعه خواهد گذاشت و در بين بايد هم به مردم و هم به حوزه حمل و نقل بايد اطمينان خاطر بدهيم تا حق و حقوق همه در نظر گرفته مي شود.

ميقاني با بيان اينكه بايد از تجربيات خود در مرحله اول يارانه ها استفاده کنیم، تصريح كرد: در اين زمينه جلسات متفاوتي را با شركت هاي حمل و نقل در شهرستان هاي مختلف برگزار کرده ايم تا بتوانيم به درستي اين كار را مديريت کنیم.

وي ادامه داد: در حال حاضر 13 تشكل صنفي حمل، 10 هزار ناوگان حمل و نقل برون شهري، 19 هزار راننده و 8 هزار ناوگان حمل و نقل باري در استان مشغول فعاليت هستند.

مديركل حمل و نقل و پايانه هاي استان پشنهاد كرد تا در زمان اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه تيم نظارتي متشكل از تعزيرات، حمل و نقل، فرمانداري ها ، اداره كل صنعت ، معدن و تجارت  و اماكن در فرمانداري ها براي نظارت تشكيل شود تا با نگاه  ارشادي  بر همه مسائل ژايش داشته باشد.

کد مطلب 2270202

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