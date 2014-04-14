آثاری از اورول، فوئنتس، بردبری و تاکمن در نمایشگاه کتاب

به گزارش خبرنگار مهر، نشر ماهی برای نمایشگاه کتاب امسال 12 کتاب جدید منتشر میکند که شامل 5 کتاب در حوزه ادبیات داستانی، 4 کتاب تاریخی و 3 کتاب در حوزه نقد ادبی است.
«مزرعه حیوانات» اثر مشهور جورج اورول با ترجمه احمد کساییپور و با تصویرگری رالف استیدمن، کارتونیست مشهور بریتانیایی، «خواب نیلبک» نوشته هرمان هسه با ترجمه سروش حبیبی، «گرینگوی پیر» نوشته کارلوس فوئنتس با ترجمه عباس کوثری (که نشر ماهی پیش از این دو کتاب «کنستانسیا» و «زندانی لاسلوماس» را از همین نویسنده و مترجم منتشر کرده است)، «ساحره سرگردان» مجموعه داستان کوتاهی از ری بردبری نویسنده آمریکایی با ترجمه پرویز دوایی و «بانوی بهشتی» مجموعه شش داستان از شش نویسنده لهستانی با ترجمه روشن وزیری، کتابهایی هستند که در حوزه ادبیات داستانی منتشر میشوند.
در حوزه تاریخ نیز کتاب دیگری از مجموعه کتابهای باربارا تاکمن، مورخ آمریکایی و با ترجمه محمد قائد با عنوان «توپهای ماه اوت» منتشر خواهد شد که درباره وقایع یک ماه اول جنگ جهانی اول است و در سال 1961 برنده جایزه پولیتزر شده است. همچنین محمد قائد مقدمهای مفصل هم بر این کتاب نوشته که مستقل از خود کتاب است. نشر ماهی پیش از این دو کتاب دیگر را از همین نویسنده منتشر کرده بود. یکی «برج فرازان» درباره تاریخ جهان غرب در 25 سال پیش از جنگ جهانی اول با ترجمه عزتالله فولادوند و دیگری «سلام اول» که تاریخچهای است از انقلاب آمریکا با ترجمه حسن کامشاد.
«امپراتور و بازی امپراتور» مشهورترین کتاب ریشارد کاپوشچینسکی، روزنامهنگار و مورخ سرشناس لهستانی که درباره افول و سقوط هایله سیلاسی دیکتاتور اتیوپی است و حسن کامشاد آن را ترجمه کرده، دیگر کتاب تاریخی است که در نمایشگاه بینالمللی کتاب از سوی این نشر عرضه خواهد شد.
«کلاوزویتس» نوشته مایکل هاوارد و ترجمه غلامحسین میرزاصالح درباره کارلوس فونکلاوزویتس، ژنرال و استراتژیست جنگی آلمانی قرن نوزدهم که در چارچوب مجموعه «بزرگان گذشته» انتشارات آکسفورد چاپ شده است و «تاریخ اندیشه در چین» نوشته هرلی گلنسر کریل و با ترجمه مرضیه سلیمانی دیگر کتابهای حوزه تاریخ هستند که در نمایشگاه بینالمللی کتاب منتشر خواهند شد.
در حوزه نقد ادبی هم کتابهای «هرمنوتیک» نوشته ژان گروندن و ترجمه محمدرضا ابوالقاسمی، «شکسپیر» نوشته جرمین گریر و ترجمه عبدالله کوثری از مجموعه «بزرگان گذشته» چاپ انتشارات آکسفورد و «درآمدی بر زیباشناسی اسلامی» جلد چهارم از مجموعه «هنر و زیباشناسی» نوشته الیور لیمن و با ترجمه محمدرضا ابوالقاسمی کتابهای تازه نشر ماهی در نمایشگاه کتاب تهران خواهند بود.
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