معادن گامی روشن برای توسعه شاخص‌ های اقتصادی گیلان / لزوم تحقق اشتغال پايدار با مدیریت جهادی

به گزارش خبرنگار مهر، معادن در دنیای کنونی از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار هستند که یکی از زیربنا های مستحکم اقتصادی در جهان محسوب می شود.

بهره گیری از منابع طبیعی و به خصوص منابع اقتصادی برای ادامه زندگی بشر در کره خاکی از مسائل بسیار مهم و حیاتی به شمار می رود که انسان ها در دوره زندگی شان در فکر بهره گیری از این منابع طبیعی بوده و هستند. توسعه معادن علاوه بر فراهم سازی فرصت های کاری برای هموطنان باعث تشویق سرمایه داران و سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در مملکت منجر می شود.

در صنايع گوناگون آنچه حرف نخست را مي‌ زند تامين مواد اوليه است. به‌گونه‌ اي كه در اختيار داشتن مواد اوليه به يك صنعت، مزيت هاي نسبي متعددي مي‌ بخشد.

در حقيقت مواد اوليه حكم خوراك ورودي صنايع را دارد بنابراين اگر هر کشوری مواد اوليه يك صنعت را در اختيار نداشته باشد ناچار به واردات این مواد هست و به اين ترتيب ارز قابل توجهي براي تامين مواد اوليه از كشور خارج خواهد شد.

مواد معدني به تنهايي مي‌ تواند پايه‌اي براي تشكيل يك صنعت باشد

معاون امور معادن و صنايع معدني سازمان صنعت، معدن و تجارت گيلان در این باره از استخراج هشت ميليون تن مواد معدني از معادن استان خبر داد و گفت: اين مواد اغلب شامل سنگ لاشه، سنگ آهك، سيليس، مارن، ميكا و خاك صنعتي بوده كه از معادن استان در مناطق مختلف استخراج شده است.

کریم توکل نیا افزود: در سال گذشته 10 فقره پروانه بهره برداري معدني نيز با برآورد مجموع ميزان سرمايه گذاري افزون بر 47 ميليارد ريال در استان صادر شد.

وی اظهارداشت: در این مدت شش فقره پروانه اكتشاف و هفت فقره گواهينامه كشف مواد معدني صادر شد كه منجر به كشف 39 ميليون تن ماده معدني جديد در استان شد.

معاون امور معادن و صنايع معدني سازمان صنعت، معدن و تجارت گيلان گفت: براي بخش اكتشاف مواد معدني استان در سال گذشته افزون بر 780 ميليون ريال سرمايه گذاري انجام شد.

وی تصریح کرد: صدور 241 فقره مجوز برداشت مواد معدني از ديگر اقدامات حوزه امور معادن اين سازمان در سال گذشته بوده است.

توکل نیا تصریح کرد: در سال گذشته افزون بر 9 ميليارد ريال حقوق دولتي از سوی بهره برداري معادن استان گيلان پرداخت شد.

به هر ترتیب گسترش فعالیت‌ های معدنی موتور محرکه توسعه شاخص‌ های عمرانی و آبادانی در کشورها محسوب می‌ شود، گیلان دارای مزیت ‌ها و توانمندی‌ های اقتصادی قوی در زمینه معدن و صنایع معدنی است.

توسعه فعالیت‌ های بخش معدن از اولویت‌ های توسعه در کشور است و گیلان با وجود تنوع و میزان بالای ذخایر معدنی می‌ تواند جایگاه ویژه‌ای در عرصه اقتصادی داشته باشد.

معادن مزیت های بی شماری برای سرمایه گذاری برخوردار هستند

بدون شک كشاورزي و معدنكاري جزو صنايع مادر به شمار مي‌ روند كه با تامين مواد اوليه ساير صنايع نقشي حياتي در حوزه اقتصاد دارند. در اين ميان بخش معدن كشور از ويژگي‌ هاي منحصر به‌ فردي برخوردار است كه گواه مزيت‌ هاي بي شمار براي سرمايه‌گذاري در اين حوزه است.

تنوع و كيفيت مواد معدني موجود در كشور نشان‌ مي‌ دهد هر يك از اين مواد معدني به تنهايي مي‌ تواند پايه‌اي براي تشكيل يك صنعت، درآمدزايي، ارزآوري، ايجاد اشتغال و رونق اقتصادي باشد.

مواد اوليه مورد نياز صنايع گوناگون از خودروسازي گرفته تا صنايع غذايي و غیره با واسطه يا بي‌واسطه به معدن و صنايع معدني وابسته و نيازمند است. مواد و محصولات معدني در حقيقت يا خوراك ورودي صنايع به شمار مي‌ روند يا از ملزومات شكل‌ گيري این صنايع هستند.

وابستگي عميق صنايع گوناگون به مواد معدني و به طور كلي بخش معدن، اهميت و جايگاه ويژه‌ اي به بخش معدن مي‌ بخشد چراكه مواد معدني در حقيقت مانند خون در رگ‌ هاي صنايع جاري است و ايجاد اختلال در فعاليت ‌هاي اين حوزه به معني افت توليد در ساير صنايع و در نهايت توقف آنها خواهد بود.

عضو کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی در این خصوص می گوید: صنايع به شدت به بخش معدن و صنايع معدني وابسته هستند.

ایرج ندیمی افزود: براي ايجاد صنايع پايدار نخست بايد منبع قابل اطميناني براي مواد اوليه صنایع ايجاد كرد.

وی اظهار داشت: بنابراين وابستگي صنايع گوناگون به بخش معدن نشان مي‌ دهد براي رشد و توسعه پايدار بخش صنعت بايد در درجه نخست به بخش معدن توجه كرده و با سرمايه‌ گذاري كافي در اين حوزه زيرساخت‌ هاي لازم براي توسعه صنايع گوناگون را فراهم كرد.

نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی گفت: مواد اولیه يكي از مهمترين زيرساخت‌ هاي صنايع است و تامين مواد اوليه نيز جزء از طريق بهره‌ برداري و فرآوري مواد و ذخاير معدني امكان‌ پذير نيست.

وی افزود: هر يك از مواد معدني موجود در كشور به منزله سرمايه‌ هاي عظيمي است كه مي‌ تواند با استخراج و بهره‌ برداري بهينه، توسعه صنايع پائين دستي و صادرات، ارزآوري قابل توجهي را به همراه داشته باشد.

ندیمی اظهارداشت: توانايي اين بخش در ايجاد اشتغال، رونق اقتصادي و آباداني در مناطق محروم از دیگر نكات مهمی هست كه به بخش معدن مزيت سرمايه‌گذاري مي‌ بخشد.

توانايي معدن و صنايع معدني در محروميت زدايي و توسعه آباداني بی بدیل است

به هر ترتیب آنچه بخش معدن را در اين خصوص از بخش صنعت متمايز مي‌ سازد توانايي معدن و صنايع معدني در محروميت زدايي و توسعه آباداني است.

بازگشايي معادن نيازمند احداث راه، تامين آب، برق، تلفن و ساير امكانات رفاهي است و به اين ترتيب به صورت ناخواسته با بازگشايي معادن، نواحي اطراف آن نيز به آباداني نسبي دست مي‌ يابد از اينرو فعاليت ‌هاي معدني با محروميت ‌زدايي همراه هستند كه يكي از تبعات مثبت اجتماعي توسعه فعاليت ‌هاي اين بخش به شمار مي رود.

همچنين با بهره‌ برداري از معادن و احداث كارخانه‌ هاي فرآوري مواد معدني اشتغال گسترده‌اي نيز ايجاد مي‌ شود كه مي‌ تواند نقش موثري در رفع معضل بيكاري در آن منطقه داشته باشد.

چرخش مالي ايجاد شده ناشي از فعاليت‌ هاي معدني نيز قابليت این را دارد كه اقتصاد آن منطقه را متحول كرده و درآمدزايي چشمگيري را به همراه داشته باشد.

یک دانش آموخته رشته مهندسی معدن در این زمینه به مهر گفت: براي دستيابي به صنعتي استوار نخستين گام سرمايه‌گذاري در بخش معدن و توسعه اين بخش است.

امیر حسین مولایی افزود: بخش معدن و صنایع معدنی در بسیاری از کشورها از جمله مهمترین مسیرها در دستیابی به توسعه پایدار بوده است.

وی اظهارداشت: مهمترین اصل در رسیدن به توسعه پایدار از طریق گسترش بخش معدن و صنایع معدنی توجه همزمان به سه اصل اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی بخش معدن است.

این دانش آموخته رشته معدن گفت: ایران نیز جزء کشورهای با پتانسیل خوب معدنی است که اگر بتواند در هر سه جنبه اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی به طور همامنگ برنامه‌ ریزی منسجم داشته باشد می‌ تواند از رشد قابل توجهی برخوردار باشد که این موضوع در دستیابی به توسعه پایدار کمک‌ های شایان توجهی خواهد کرد.

وی افزود: معدن و مواد مختلف معدنی به دلیل داشتن مزیت بالای اقتصادی به عنوان یکی از محورهای توسعه اقتصادی مطرح است.

مولایی در ادامه با بیان اینکه توجه به بخش معاون می‌ تواند مسیر توسعه اقتصادی را هموارتر سازد، اظهارداشت: توجه به فاکتورهای تاثیرگذار بر پیشرفت بخش معدن وافزایش سهم بخش معدن در توسعه کشور می‌ تواند برنامه‌ ریزی برای حرکت به سمت استفاده بهینه از منابع معدنی برای رسیدن به توسعه پایدار را منسجم‌ تر سازد.

لزوم توجه به مزيت ‌هاي نسبي بخش معدن براي سرمايه‌گذاري و توسعه

استان گيلان معادن متعدد و متنوعى را درون خود جاى داده است، اين معادن به طور كلى به دو دسته فلزى و غير فلزى تقسيم می شوند. معادن غير فلزى شامل مواد معدنى سوختى، مواد معدنى نسوز، مواد معدنى ساختمانى، مواد معدنى صنعتى و معادن صدف دريايى است و هر يك خود شامل معادن مختلفى هستند، معادن فلزى نيز شامل سرب، روى و آهن است.

معدن از مهمترين ترين بخش هاي تامين کننده مواد اوليه صنايع هر کشور است. ذخاير غني نهفته در محدوده هاي معدني درصورت بهره برداري نقش بسزايي در توسعه و خودکفايي صنعت کشور دارد.

اگرچه اقتصاد گيلان همواره به توليد محصولات کشاورزي از قبیل برنج، چاي، پرورش کرم ابريشم و صيد انواع ماهيان استخواني و خاوياري وابسته بوده اما د رسال هاي اخير مسئولان استاني به ویژه در بخش صنعت تلاش کرده اند با اجراي برنامه هاي راهبردي استان را از اقتصاد تک محصولي نجات داده و به سمت توسعه پايدار و خودکفايي سوق دهند.

يکي از راه هاي دستیابی به خودکفايي در بخش صنعت، تامين مواد اوليه صنايع و به تبع بهره برداري بيشتر از معادن است.

بررسی ها نشان می دهد با توجه به نياز استان به مواد معدني به خصوص براي تامين مواد اوليه صنايع، مصالح ساختماني، ايجاد اشتغال و رونق اقتصادي ميزان فعلي استخراج از معادن استان کافي نيست و بايد توجه بيشتري به اين بخش و بهره برداري از ظرفيت هاي موجود در منطقه شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان نیز در این رابطه گفت: اغلب معادن استان در حوزه مصالح ساختمانی است.

علی منتظری افزود: علاوه‌ بر این گیلان دارای معادن مواد اولیه سیمان، زغال سنگ، سیلیس، خاک های صنعتی، سنگ نما، میکا و غیره است.

وی تاکید کرد: با توجه به حجم فعالیت های عمرانی زیادی که در سطح استان در حال انجام است، معاون شن و ماسه می تواند بستر خوبی برای رونق اقتصادی باشند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان با بیان اینکه کارگروه توسعه معدن زمینه ای خوبی برای رونق فعالیت های اقتصادی گفت: قبل از تشکیل این کارگروه مانع جدی برای توسعه فعالیت های بخش معدن در سطح استان وجود داشت.

وی افزود: برخی از اقدامات که می توانست جلوی فعالیت های معدنی را سد کند با تشکیل این کارگروه رفع شده است و به عبارتی فعالیت های اکتشافی حتی در داخل جنگل ها و مراتع اکنون قابل انجام است.

سهم معدن و صنایع معدنی در توسعه ناخالص ملی در کشور 18 درصد است

منتطری با بیان اینکه سهم معدن و صنایع معدنی در توسعه ناخالص ملی در کشور 18 درصد است، اظهارداشت: از این رقم شش تا هفت درصد مربوط به معدن و بقیه صنایع معدنی است.

وی اذعان داشت: این در حالیکه در کشورهای پیشرفته سهم معدن و صنایع معدنی 35 تا 40 درصد تولید ناخالص ملی است.

رئیس صنعت، معدن و تجارت گیلان از جمله مشکلات مهم حوزه معدن و صنعت معدن را فقدان و یا ضعف دانش معدنکاری بین فعالان عرصه معدن عنوان کرد و گفت: این مسئله موجب بروز ناهنجاری هایی در عملیات اکتشاف و تضییع مواد معدنی و حقوق دولت می شود.

وی همچنین هزینه های بالای معدن کاری را از دیگر مشکلات این بخش دانست و افزود: خرید ماشین آلات گران برای معدنکاران امکان پذیر نبوده و از طرفی بهره برداری از معدن با ماشین آلات استیجاری مقرون به صرفه نیست.

منتظری در ادامه به ارائه ظرفیت های معدن و صنایع مرتبط در گیلان اشاره کرد و اظهارداشت: ظرفیت های بالقوه ای در حوزه معدن و صنایع معدنی در استان وجود دارد ولی به دلیل پوشش جنگلی و حساسیت های زیست محیطی تاکنون به نحو مناسب از این ظرفیت ها بهره برداری نشده است.

وی تاریخچه بهره برداری از معادن در گیلان را 170 سال پیش دانست و بیان داشت: عمده صنایع معدنی استان شامل سه کارخانه سیمان، سه واحد کاشی، صنایع چینی، 55 واحد دانه بندی شن و ماسه، فرآوری میکا و فرآوری روی است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت ابراز امیدواری کرد : با بهره برداری اصولی و خردمندانه از معادن گیلان زمینه توسعه هرچه بیشتر استان فراهم شود.

به هر حال معادن تامين كننده مواد اوليه مورد نياز بسياري از صنايع و پروژه هاي عمراني بوده و در امر خودكفايي صنعتي، ايجاد اشتغال و افزايش توليد ناخالص ملي و درآمد سرانه كشور نقش بسزايي دارند.

ايران جزء كشورهاي برتر معدني از نظر تعداد و ميزان ذخاير است

با توجه به اينكه كشور ايران جزء كشورهاي برتر معدني از نظر تعداد و ميزان ذخاير است مي توان با بالفعل كردن اين پتانسيل ها برای توسعه اقتصادي قدم برداشت.

استان گيلان نيز با داشتن ذخاير و موقعيت جغرافيايي خاص خود از اين قاعده مستثني نبوده و فعاليت پروژه هاي عمراني همچون بندر سازی، راهسازی و غیره با توجه به نياز به مصالح معدني با فعال شدن معادن باعث اشتغالزايي و توسعه اقتصادي استان مي شوند.

منطقه آزاد انزلي با داشتن زير ساخت ها، به منظور صادرات آسان مواد معدني و همچنين استقرار صنايع معدني برای استفاده از امكانات، كاهش هزينه هاي توليدات معدني نقش بسزايي خواهد داشت.

اين امر موجب افزايش سرمايه گذاري داخلي و خارجي در اين بخش خواهد شد و در فعال شدن معادن استان نقش بسزايي را ايفا مي كند.

معاون برنامه ریزی استاندار نیز از کشف یک میلیارد و 200 میلیون تن ذخایر معدنی در استان خبر داد و گفت: از مجموع 100 معدن گیلان سالانه هشت میلیون تن مواد معدنی استخراج می شود.

علی منتظری همچنین با اشاره به لزوم استفاده از روش های علمی در اکتشافات اظهارداشت: بهره گیری از روش های نوین در حوزه اکتشافات باعث کاهش مخاطرات زیست محیطی و هزینه ها خواهد شد.

معاون برنامه ریزی استاندار گیلان با بیان اینکه توسعه بخش معدن تاثير به سزايی در افزايش توليد و اشتغالزايی در استان خواهد داشت، گفت: رشد اقتصادی، رفاه اجتماعی، ارتقای سطح درآمد مردم، ایجاد اشتغال و برقراری امنیت پایدار از مزیت های توسعه این بخش است.

وی افزود: بخش معدن و صنایع معدنی در بسیاری از کشورها از مهمترین مسیرها در رسیدن به توسعه پایدار بوده است.

اصغریان اظهارداشت: مهمترین اصل در رسیدن به توسعه پایدار از طریق گسترش بخش معدن و صنایع معدنی، توجه همزمان به سه اصل اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی بخش معدن است.

وی اذعان داشت: بدون شک یکی از مولفه ‌های دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی استفاده بهینه از نهاده ‌های تولید است.

بهره گیری از روش های نوین در حوزه اکتشافات باعث کاهش مخاطرات زیست محیطی می شود

معاون برنامه ریزی استاندار گیلان یادآورشد: معادن در دنیای کنونی از اهمیت قابل ملاحظه برخوردار است که یکی از زیربنا های مستحکم اقتصادی در جهان محسوب می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اينکه اشتغال پايدار از اولويت های مهم گیلان است می طلبد برنامه ريزان و مديران استانی با توجه به بسترهای مناسب توسعه اشتغال در بخش معدن و صنايع معدنی، اقدامی جهادی داشته باشند.