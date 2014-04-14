پرداخت تمامی وام ها و قسط شهدا در نیروی انتظامی/ اعطای تسهیلات مسکن و خودرو به جانبازان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل احمدی مقدم روز دوشنبه در صد و سی و دومین جلسه شورای مشاوران وزرا در امور ایثارگران، اظهار داشت: بیمه تکمیلی نیروی انتظامی چندی قبل از 50 میلیون تومان به 80 میلیون تومان افزایش یافت و اگر نیرویی به شهادت برسد 80 میلیون تومان در قالب بیمه تکمیلی به خانواده اش داده می شود البته این مبلغ به غیر از بیمه عمر نیروهای مسلح است.

وی ادامه داد: اگر فرد شهید وامی از نیروی انتظامی گرفته باشد، نیرو این وام را پرداخت می کند. امروز تقریبا به شرایطی رسیده ایم که خانواده های شهید هیچ بدهی ندارند و سعی می کنیم اگر وامی از بانک های دیگر گرفته اند، نیز آنها را پرداخت کنیم.

رئیس پلیس کشور در مورد خدمات ارائه شده به جانبازان، گفت: تسهیلات مسکن و خودرو به جانبازان داده می شود و سعی می کنیم سالی یک سفر زیارتی برای جانبازان و خانواده آنها داشته باشیم این در حالی است که علاوه بر این اقدامات 40 میلیون تومان نیز به عنوان سرمایه گذاری برای آنها در نظر گرفته می شود.

احمدی مقدم با بیان اینکه اگر چه بنیاد شهید متولی رسیدگی به امور شهدا است، افزود: از آنجا که این بنیاد توانایی رسیدگی کامل به امور شهدا را ندارد نیروی انتظامی برای رفاه حال خانواده شهدایش اقداماتی را در نظر گرفته است که از این جمله می توان به رسیدگی و سرکشی به خانواده شهدا و مراقبت از آنها اشاره کرد.

به گفته وی، اگر چهره فرمانده انتظامی یک استان برای خانواده شهدا ناشناخته باشد این فرمانده را جابه جا می کنیم. در سال گذشته 25 هزار دیدار از 13 هزار خانواده شهید در نیروی انتظامی انجام شد این در حالی است که نیروی انتظامی 28 هزار شهید و جانباز تقدیم انقلاب کرده است.

احمدی مقدم در بخش دیگری از سخنانش، گفت: روح شهدا ضامن انقلاب است که باید قدردان آنها باشیم و تنها آنها را به خاک نسپاریم. شهدا مسبب اصلی انقلاب هستند و می توان گفت آنها بقای نظام را تامین می کنند.

وی با اعلام اینکه هر دولتی با هر رویکرد سیاسی و جناحی مسئله شهادت را پراهمیت دانسته و آن را مسئله ای دست دوم تلقی نمی کند، تاکید کرد: خوشبختانه یکی از نمایندگان هم اعلام کرده است که 101 نماینده ملت در مجلس ایثارگر هستند که این موضوع برای ما افتخار است. شهدا گنجینه بزرگ محارب در تاریخ اسلام هستند.

رئیس پلیس کشور در پایان گفت: نیروی انتظامی سال گذشته 77 شهید تقدیم انقلاب کرد.