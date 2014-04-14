علیرضا قامتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکل ترانزیت کالا از مرز باجگیران اظهار داشت: با پیگیری‌های صورت گرفته از طرف نماینده مجلس و فرمانداری قوچان در سفر به ترکمنستان، این موضوع مورد برسی طرفین قرار گرفته است و مسئولان کشور ترکمنستان معتقدند که ترانزیت کالا باید از کمربندی شهر عشق آباد، که هم اکنون در حال احداث است، انجام شود نه از مسیرهای داخلی شهر عشق آباد، به همین منظور مسئولان ترکمنستانی قول داده اند که مسیر جدید تا پایان سال میلادی افتتاح شود؛ که با افتتاح این مسیر جدید ترانزیت کالا از طریق مرز باجگیران از سر گرفته خواهد شد.

وی ادامه داد: یکی دیگر از خواسته‌های ترکمنستان برای افزایش صادارت و واردات از طریق گمرک مرزی باجگیران، حذف عوارض از پنج کالای صادراتی ترکمنستان بود که با پیگیری های انجام شده، عوارض این پنج کالا از طرف کشورمان حذف شد.

وی در پاسخ به سوالی پیرامون گازرسانی به منطقه مرزی باجگیران بیان کرد: با توجه به سفر وزیر خارجه و نماینده مجلس به کشور ترکمنستان در پایان سال گذشته، این موضوع نیز با مسئولان ترکمنستانی مورد بررسی قرار گرفته است و کشور ترکمنستان آمادگی خود را برای صادرات گاز به باجگیران، اعلام نموده و هم اکنون این موضوع نیز از طریق وزارت خارجه در حال پیگیری است.

فرماندار قوچان در پاسخ به سوالی پیرامون مشکل آسفالت راه های روستایی در قوچان تصریح کرد: در پایان سال جاری، تمامی روستاهایی که راه دسترسی به آن بیشتر از پنج کیلومتر است، آسفالت خواهد شد.

علیرضا قامتی گفت: با توجه به اینکه آسفالت مسیرها و جاده های آنتی در قوچان از شاخص های میانگین کمتر است، امیدواریم این مشکل نیز در سال جاری با برنامه ریزی و تامین اعتبار جبران شود.