جلیل سروری، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت ثبت رسمی انجمن خبرنگاران جوان اظهار داشت: با توجه به دغدغه های موجود در حوزه خبر و اطلاع رسانی، چندین سال پیش، انجمن خبرنگاران جوان قوچان شکل گرفت و پایه ریزی شد اما به دلیل نیاز به آموزش اعضای این انجمن، ثبت رسمی این انجمن مسکوت باقی ماند.

وی ادامه داد: در سه سال گذشته باتوجه به آموزش حرفه‌ای خبرنگاران در قوچان و افزایش تعداد خبرنگاران فعال، انجمن خبرنگارن جوان نیز دوباره احیا شد و شکل گرفت اما متاسفانه تاکنون بصورت رسمی ثبت نشده است و در این خصوص، اداره فرهنگ و ارشاد قوچان، حمایت خود را از خبرنگاران برای ثبت رسمی و قانونی و افزایش فعالیت ها بصورت اصولی، اعلام می‌کند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر پیرامون وضعیت بی سرانجام کانون خبرنگاران نیز که چند سال پیش توسط خبرنگاران قوچان شکل گرفته بود، بیان کرد: چند سال پیش، جلسه ای با حضور چهار نفر از خبرنگاران قوچانی برای ثبت کانون خبرنگاران قوچان شکل گرفت که سه نفر از این دوستان نیز بعنوان هئیت مدیره انتخاب شدند اما به دلیل مشغله کاری این خبرنگاران، اولین جلسه کانون خبرنگاران قوچان به آخرین جلسه تبدیل شد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی قوچان خاطرنشان کرد: با ثبت رسمی و پررنگ شدن انجمن خبرنگارن جوان در قوچان و ارتقا علمی و آموزشی و فراهم شدن زیرساخت‌ها توسط مسئولین و مدیران شهری، شاخص‌های اطلاع رسانی و انعکاس رویدادها در قوچان ارتقا خواهد یافت.

سروری تصریح کرد: امیدواریم با فراهم شدن زیرساخت ها و راه اندازی دفتر خبر توسط مدیران شهری، فعالیت خبرنگاران نیز افزایش یابد.