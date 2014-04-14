اطلاع رساني در اجراي مرحله دوم يارانه ها مهم است/پرداخت مبلغ ثابت به همه افراد عدالت نيست

به گزارش خبرنگار مهر، محمود رضا عراقي ظهر دوشنبه در كميته حمل و نقل و سوخت استان همدان اظهار داشت: با توجه به اينكه مرحله اول هدف مندي يارانه ها را پشت سرگذاشتيم، تجربياتي از مرحله قبل در اين مورد داريم.

وي با بيان اينكه در مرحله قبل قانون هدفمندي يارانه ها کامل اجرا نشد، افزود: در قانون هدف مندي يارانه ها همه مسائل توليد و غيره ديده شده و مهمترين شاخصه اين قانون رعايت عدالت اجتماعي است اما پرداخت مبلغ ثابت به همه افراد جامعه عدالت اجتماعي نيست.

معاون امور عمراني استاندار همدان در ادامه ابراز داشت: با اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه ها مبلغي از آن به توليد، تامين زير ساخت ها و غيره كمك مي شود و يارانه ها بايد به كسي تعلق گيرد كه به آن نيازمند است.

عراقي ادامه داد: با توجه به اعتمادي كه دولت به مردم دارد مرحله دوم هدفمندي يارانه ها پله پله و مرحله به مرحله و براي اصلاح زير ساخت ها انجام مي شود.

وي با اشاره به اينكه هنوز هم قيمت تمام شده انرژي از مردم دريافت نمي شود، بيان داشت: دولت هنوز هم قيمت تمام شده انرژي را از مردم دريافت نمي كند و چون انرژي مصرف شده از منابع ملي است به طور قطع بايد در مصرف انرژي صرفه جويي شود.

معاون امور عمراني استاندار همدان ابراز داشت: براي اجراي مرحله دوم هدفمندی يارانه ها دولت كارهاي كارشناسي انجام داده و تدابير لازم انديشيده شده و مرحله دوم يارانه ها نسبت به مرحله اول با شيب بيشتري انجام مي شود.

عراقي با اشاره به اينكه مبلغي از مرحله دوم هدفمندي يارانه صرف سيستم حمل و نقل در كشور مي شود، افزود: ناوگان حمل و نقل عمومي فرسوده است و مبلغي از هدف مندي يارانه ها در اين حوزه مصرف مي شود.

وي با اشاره اينكه مرحله دوم هدف منذي يارانه و افزايش قيمت ها ابتدا با شيب ملايم انجام مي شود، اظهار داشت: در مورد اجراي هدفمندي يارانه ها ملاحظه مردم شده و كار هاي كارشناسي و دقيق انجام شده و تدابير لازم انديشيده شده است.

معاون امور عمراني استاندار همدان با بيان اينكه قيمتهای افزايش يافته با توافق همگاني بوده است، عنوان داشت: بحث اطلاع رساني در هدفمندي يارانه ها بسيار مهم بوده و نقش موثر و كليدي دارد و براي اطلاع رساني در مورد مرحله دوم يارانه ها نيز كارگروه اطلاع رساني تشكيل شده و در ساعت هايي كه پيك بيننده در تلویزیون است تبليغ هاي مختلف انجام مي شود.

عراقي با بيان اينكه اطلاع رساني در حوزه هدفمندي يارانه ها يك نوع تخصص به شمار مي رود، ابراز داشت: اطلاع رساني در مورد هدفمندي يارانه ها بايد طوري انجام شود كه بهترين ثمر را داشته باشد و به سمت عدالت اجتماعي و بهره وري بالا از منابع حركت كنيم.

سرپرست اداره كل امور شهري استانداري همدان نيز در اين جلسه عنوان داشت: كارگروه حمل و نقل و سوخت تشكيل شده و اجراي سياست هاي وزارت كشور در حوزه حمل و نقل عمومي و نظارت و پايش وضعيت حمل و نقل استان و كنترل نرخ خدمات حمل و نقل و اتخاذ تصميمات از جمله وظيفه كارگروه حمل و نقل است.

فرهاد فرزانه بيان داشت: وظيفه كارگروه تعيين نرخ كرايه قسمت حمل و نقل درون شهري و برون شهري و اجراي مرحله دوم يارانه ها و تطبيق قيمت ها با توجه به آن بوده به طوري كه مشكلي در اين حوزه به وجود نيآيد.

وي سهميه تخصيصي يارانه اي سوخت نفت گاز به استان همدان را دو ميليون و 946 هزار و 140 ليتر عنوان كرد، عنوان داشت: ميزان مصرف ماهيانه در سال 92 بايد هر سه ماه يكبار اعلام مي شد ولي امسال بايد هر ماه يكبار اعلام شود.