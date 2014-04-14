تلاش عربستان، ترکیه، قطر و رژیم صهیونیستی برای تجزیه عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه نهرین با انتشار گزارشی از وجود همکاریهایی میان کشورهای عربستان،قطر،ترکیه و اردن برای جدا کردن منطقه کردستان عراق از این کشور پرده برداشت.

در این گزارش همچنین به همکاری رژیم اشغالگر قدس با این کشورها با هدف تجزیه عراق اشاره شده است.

این درحالی است که مسئولان منطقه کردستان عراق در حال تلاش برای استحکام روابطشان با ترکیه، رژیم صهیونیستی و کشورهای عربی هستند و برخی منابع تاکید دارند که کردهای منطقه کردستان توانسته اند ضمانتهایی را در خصوص حمایت از اعلام جدایی منطقه کردستان از عراق از سوی طرفهای مذکور کسب کنند.

در مقابل رژیم صهیونیستی و کشورهای مذکور نیز از "مسعود بارزانی" رئیس منطقه کردستان عراق ضمانتهایی را درباره عدم اتخاذ اقدامات نظامی در ترکیه برای ایجاد یک کشور مستقل کرد اتخاذ کرده اند.

بارزانی نیز پیشتر در گفتگو با شبکه اسکای نیوز در اظهاراتی تامل برانگیز از تلاش برای جدایی منطقه کردستان از عراق خبر داده بود.