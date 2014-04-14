رتبه دوم ناوگان راهداری اداره کل راه و شهرسازی بوشهر در طرح نوروزی 93

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم اخترشناس روز دوشنبه در جمع خبرنگاران در بوشهر گفت: بر اساس ارزیابی متوسط شاخص‌های پایداری عملکرد، درصد تعداد ماشین آلات فعال و میانگین مسافت طی شده در رتبه سوم کشور قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه بیشترین حجم ترافیک ایام نوروز امسال مربوط به هشتم فروردین ماه در محورهای استان بوده است اظهار داشت: تمام عملیات راهداری از جمله اعزام به محل سانحه، گشت‌های روزانه بر اساس سامانه الکترونیک مدیریت ناوگان در مرکز مدیریت راه‌های این اداره کل مدیریت و ساماندهی می‌شوند.

اختر شناس خاطر نشان کرد: طبق آمار استخراج شده از سامانه مدیریت ناوگان توسط مرکز مدیریت راه‌های سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، عملکرد ماشین‌آلات راهداری استان بوشهر در سطح کشور از جایگاه مطلوبی برخوردار است.