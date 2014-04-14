مرتضی هاشم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تنها مرکز دندانپزشکی تخصصی چهارمحال و بختیاری شبانه روزی می شود، اذعان داشت: شبانه روزی شدن و ایجاد بخش اورژانس در تنها مرکز دندانپزشکی تخصصی استان چهارمحال و بختیاری منوط به تامین دانپزشک متخصص است.

وی ادامه داد: هم اکنون تنها مرکز دندانپزشکی تخصصی چهارمحال و بختیاری مرکز رسالت در منطقه چالشتر در نزدیکش شهر شهرکرد است که تنها مرکز تخصصی مجهز دندانپزشکی دولتی در این استان است.

قیمت ارائه خدمات دندانپزشکی در این مرکز دولتی و پایین است

وی گفت: هم اکنون قیمت ارائه خدمات دندانپزشکی در این مرکز دولتی است و نسبت به دندانپزشکی های خصوصی پایین تر است.

مرتضی هاشم زاده تصریح کرد: هم اکنون در سطح کشور داندانپزشک کم است و در استان چهارمحال و بختیاری نیز کمبود دندانپزشک داریم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با اشاره به اینکه راه اندازی دانشگاه دندانپزشکی استان بسیاری از مشکلات در این حوزه را رفع خواهد کرد، گفت: با راه اندازی دانشگاه امیدواریم مشکل کمبود دندانپزشک حل شود.