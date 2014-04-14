به گزارش خبرگزاری مهر، سید طاهر طاهری در دیدار با مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور مهندس اکبر ترکان در خصوص مسائل فرودگاه پیام به تبادل نظر پرداختند.

وی افزود: در این جلسه مسائل و مشکلات فرودگاه پیام مورد واکاوی قرار گرفت و پیشنهاداتی نیز به منظور ارتقاء منطقه ویژه پیام ارائه شد.

طاهری در ادامه تصریح کرد: با توجه به تراکم جمعیتی و نزدیک به پایتخت و قرار گرفتن در مسیر استان های مختلف ایجاد منطقه ویژه آزاد مورد بررسی قرار گرفت.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به توانمندهای استان و طرح های ویژه اقتصادی و و نظر مساعد مهندس اکبر ترکان ارتقاء منطقه ویژه پیام به منطقه آزاد و ایجاد یک فرصت دیگر برای ایجاد منطقه آزاد در دستور کار قرار گرفت.

گفتنی است استاندار البرز به همراه سه معاون برنامه ریزی و اشتغال ، توسعه مدیریت و منابع انسانی و هماهنگی امور عمرانی با دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور دیدار کردند.