  1. استانها
  2. البرز
۲۵ فروردین ۱۳۹۳، ۱۴:۲۵

طاهری:

منطقه ویژه پیام به منطقه آزاد اقتصادی تبدیل می‌شود

منطقه ویژه پیام به منطقه آزاد اقتصادی تبدیل می‌شود

کرج - خبرگزاری مهر: استاندار البرز گفت: در جریان دیدار با مشاور رئیس جمهور و دبیر هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور ارتقای منطقه ویژه پیام کرج به منطقه آزاد در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید طاهر طاهری در دیدار با مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور مهندس اکبر ترکان در خصوص مسائل فرودگاه پیام به تبادل نظر پرداختند.

وی افزود: در این جلسه مسائل و مشکلات فرودگاه پیام مورد واکاوی قرار گرفت و پیشنهاداتی نیز به منظور ارتقاء منطقه ویژه پیام ارائه شد.

طاهری در ادامه تصریح کرد: با توجه به تراکم جمعیتی و نزدیک به پایتخت و قرار گرفتن در مسیر استان های مختلف ایجاد منطقه ویژه آزاد مورد بررسی قرار گرفت.

وی خاطر نشان کرد:  با توجه به توانمندهای استان و طرح های ویژه اقتصادی و و نظر مساعد مهندس اکبر ترکان ارتقاء منطقه ویژه پیام به منطقه آزاد و ایجاد یک فرصت دیگر برای ایجاد منطقه آزاد در دستور کار قرار گرفت.

گفتنی است استاندار البرز به همراه سه معاون برنامه ریزی و اشتغال ، توسعه مدیریت و منابع انسانی و هماهنگی امور عمرانی با دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور دیدار کردند.

کد مطلب 2270609

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها