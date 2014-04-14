لزوم فرهنگ سازی مصرف بهینه آب برای مقابله با خشکسالی

به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی ظهر دوشنبه در دیدار با مدیرعامل و مدیران شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی افزود: باید در زمینه کاهش مصرف آب در کشور و استان گامهای بزرگی برداریم که فرهنگ سازی، در این زمینه بیشترین نقش را ایفا می کند.

وی اضافه کرد: مصرف بهینه آب کشاورزی و جایگزین کردن روشهای نوین آبیاری به جای آبیاری سنتی از راهکارهای مهمی است که می تواند در تداوم کشاورزی و جلوگیری از تاثیر خشکسالی بر سفره های آب زیرزمینی تاثیر بسزایی داشته باشد.

حجت الاسلام قریشی در ادامه با اشاره به وضعیت دریاچه ارومیه، بر عزم مسوولان در راستای جلوگیری از خشک شدن دریاچه ارومیه تاکید کرد و ادامه داد: با وجود برگزاری همایش ها و جلسات متعدد در راستای احیای دریاچه ارومیه، این لطف خداوند است که می تواند با افزایش نزولات آسمانی در این زمینه گره گشا باشد.

امام جمعه ارومیه اظهار امیدواری کرد که در سال جدید شاهد بارش رحمت الهی و نزولات آسمانی مناسب در سطح استان باشیم.

حجت الاسلام والمسلمین قریشی با بیان آیاتی از قرآن کریم، به اهمیت آب و نقش آن در زندگی انسانها از دیدگاه قرآن و آموزه های دینی اشاره کرد.

وجود چاه های غیرمجاز عامل اصلی از بین رفتن دریاچه ارومیه است

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی نیز وجود چاه های غیرمجاز را یکی از عامل مهم و اساسی در پایین آمدن سطح آبهای زیرزمینی و از بین رفتن دریاچه ارومیه عنوان کرد.

کیومرث دانشجو با اشاره به پدیده خشکسالی در کشور؛ کاهش نزولات جوی ، توسعه فزاینده بخش کشاورزی و به تبع آن بالا رفتن تعداد چاههای غیرمجاز در سطح استان را از عوامل مهم و اساسی در پایین آمدن سطح سفره های آب زیرزمینی و از بین رفتن دریاچه ارومیه برشمرد.

وی با تاکید بر اینکه تغییر نگرش عمومی به منابع آبی عامل مهمی در مبارزه با بحران کم آبی است خواستار فرهنگ سازی اساسی در این خصوص شد.

آذربایجان غربی، از جمله استانهای کشور است که در سالهای اخیر از بروز پدیده خشکسالی متضرر شده که دریاچه ارومیه در این خصوص بیشترین ضرر را داشته است.