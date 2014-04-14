دوشنبه روز "بدون خودرو" در پاوه/ خاموشی ۱۵ هزار خودرو در شهرستان پاوه

سخنگوي شوراي اسلامي شهر پاوه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستاي كاهش ترافيك و برای اهتمام به امور فرهنگی در سالی که از جانب مقام معظم رهبری سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی" نام گرفته و نیز با توجه به شرایط ویژه محیط زیستی و زیبایی های طبیعی شهر پاوه، شهرداری این شهر در نظر دارد با ارائه برنامه مدونی در راستای کاهش تکیه و نیاز شهروندان به استفاده از خودروی شخصی با هدف افزایش سطح رفاه عمومی و ارتقاء کیفی زیست محیطی شهری اقدام کند. كه شهرداري و شوراي شهر طي فراخواني با هدف بالا بردن اطلاعات و آگاهی عمومی از مزیت های استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی دوشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۳ را روز بدون خودرو اعلام کرد .

"محمد فاروق یوسفی" گفت: ضمن آنکه وسیله نقلیه عمومی تاکسی در خدمت شهروندان محترم خواهد بود، بدیهی است موفقیت طرح ها و برنامه هایی از این دست به میزان همراهی و استقبال شهروندان شریف، نوگرا و با فرهنگ شهر عزیزمان و اجرائی نمودن آنها بستگی خواهد داشت.

يكي از مشكلات شهر پاوه ترافیک است

سخنگوي شوراي شهر پاوه در ادامه تاکید کرد: در سالیان گذشته یکی از مسائل و موضوعاتی که مورد بحث قرار گرفته، مسائل و مشکلات ترافیکی شهر پاوه بوده است. اقداماتی نظیر یک طرفه کردن بخشی از مسیر میدان "مولوی" تا میدان شهداء، نصب چراغ های راهنمایی، نصب سرعت گیرها، نصب تابلو های راهنمایی و جهت نما و… به خوبی نشان می دهد مدیریت شهری پاوه به دنبال کاهش و حل مشکلات ترافیکی به عنوان یکی از دغدغه ها اصلی نهادهای شهری و مخصوصاً شهرداری در تمامی این سالها بوده است .

یوسفی افزود: چنانکه می دانیم ترافیک موضوعی چند بعدی و متغیر است و در سراسر دنیا به منظور کاهش مشکلات ترافیکی علاوه بر وضع قوانین و مقررات جدید یا ایجاد زیرساختهای مناسب و عواملی از این دست، نقش فرهنگ نیز در حل مسائل و مشکلات ترافیکی به اعتقاد صاحب نظران در مقایسه با دیگر مولفه ها موثر و بی بدیل است.

وی در ادامه اظهار داشت: افزایش جمعیت جهان و همزمانی آن با پیدایش خودرو در اوائل قرن بیستم از یک سو و تمایل به شهرنشینی و تجربه زندگی مدرن از دیگر سو، سبب افزایش تقاضای استفاده از خودرو و در صد سال اخیر شد، تا جائی که در حال حاضر حدود یک میلیارد خودرو در جهان وجود دارد و پیش بینی می شود تا سال ۲۰۳۰ تعداد خودرو های موجود در کره زمین از مرز یک و نیم میلیارد بگذرد، سهم کشور ما از این آمار در حال حاضر بیش از ۱۵ میلیون خودرو می باشد که حدود ۳ میلیون آن در تهران و بیش از ۱۵ هزار خودرو در شهرستان پاوه در حال فعالیت است توسعه این روند جامعه جهانی را از دهه های پایانی قرن بیستم با عوارض نامطلوب متفاوتی روبرو کرده که شهر و دیار ما نیز از این قاعده مستثنی نیست.

ترافیک سنگین؛ بحران امروزی شهرهای بزرگ جهان

وي خاطرنشان ساخت: شاید اولین عارضه نامطلوب، در کنار آلودگی های زیست محیطی، عدم تناسب ظرفیت زیر ساختهای حمل و نقل ایجاد شده با میزان خودرو در حال تردد است. وجود ترافیک سنگین خود بحران دومی است که شهرهای جهان با آن مواجه اند. عارضه بعدی توسعه زندگی ماشینی، کاهش تعاملات انسانی و پیوندهای اجتماعی در شهرهاست. اما از همه عوارض بر شمرده شاید یکی از آن ها امروز تبدیل به بحرانی جدی شده است و آن محدودیت شدید منابع رو به اتمام انرژی در سطح جهان و شرایط بحرانی آلودگی محیط زیست شهری شامل آلودگی هوا، آب و خاک، آلودگی صوتی و بصری است.

محمد فاروق يوسفي در پایان از این حرکت نمادین که پیامدهای مثبت آن بیانگر رشد و شخصیت والای اجتماعی شهروندان فهیم این دیار است، تقدير کرد .