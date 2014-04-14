سال گذشته 873 وام خوداشتنغالی به مددجویان کمیته امداد نهاوند پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی کاویانی ظهر دوشنبه در جلسه کارگروه خوداشتغالزایی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) نهاوند در این اداره اظهار داشت: این تسهیلات به طرح های همچون توسعه و فعالیت کشاورزی، باغداری، دامداری، صنایع دستی و صنفی و سایر فعالیت های خدماتی به منظور خودکفایی و بی نیازی خانواده های تحت پوشش این نهاد پرداخت شده است.

کاویانی گفت: همچنین در سال گذشته 293 نفر از فرزندان مددجوی کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان نهاوند در موسسات و شرکت های کاریابی موفق به اشتغالزایی شدند و دو هزارو 238 نفر موفق شدند آموزش های کوتاه مدت و بلند مدت استاد - کارگاهی را در مراکز آموزش فنی و حرفه ای و آموزشگاه های آزاد و وابسته به این نهاوند طی کنند.

وی افزود: برای آموزش این تعداد یک میلیارد و 750 میلیون ریال هزینه شده که در سال جاری نسبت به پرداخت وام خوداشتغالزایی آنان به منظور ورود به بازار کار اقدام می شود.

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان نهاوندعنوان کرد: در سال گذشته 11 هزار و 853 مورد بازرسی و نظارت توسط کارشناسان فنی استان همدان و شهرستان نهاوند از طرح ها و نحو پرداخت وام و تسهیلات خوداشتغال زایی انجام شد.

علی کاویانی بیان داشت: هزار و 224 پروند کامل شده تسهیلات خوداشتغالزایی از سال گذشته در بانکهای عامل شهرستان نهاوند وجود دارد که از تاریخ اول اردیبهشت ماه امسال نسبت به پرداخت آنها اقدام می کنند.

کاویانی اظهار داشت: پنج هزار و 268 خانوار در قالب 10 هزار و 220 نفر تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) نهاوند قرار دارند که از این تعداد چهار هزار و 920 خانوار مستمری بگیر ثابت هستند.