به گزارش خبرگزاری مهر، رضایی در گفتگو با روابط عمومی فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان با اعلام این خبر گفت: سازمان والیبال معلولان آسیا و اقیانوسیه از آقایان مهدی آشوری، مهدی موسوی و مرتضی اکرمی که داوران بین المللی هستند، دعوت کرده تا در کادر داوری این مسابقات حضور داشته باشند.
رئیس اجرایی مسابقات افزود: در مسابقات قهرمانی والیبال نشسته آسیا، انتخابی مسابقات جهانی و پاراآسیایی کره جنوبی، 24 نفر به عنوان کادر فنی، داوری، کلاسبندی، ژوری با همراهی رئیس سازمان جهانی والیبال معلولان و رئیس سازمان والیبال معلولان آسیا و اقیانوسیه حضور دارند که از میان آنها پنج نفر ایرانی هستند.
رضایی در معرفی این افراد گفت: ابراهیم فیروزی به عنوان مدرس دوره مربیگری و هیات ژوری، خانم لیلی توکلی به عنوان عضو هیات ژوری و سه داور مدعو که اسامی آنها ذکر شد، پنج ایرانی حاضر در کادر فنی و داوری و ژوری هستند.
رقابتهای والیبال نشسته قهرمانی آسیا، از یکم تا پنجم اردیبهشت ماه به میزبانی مشهد مقدس برگزار خواهد شد.
هادی رضایی، رئیس اجرایی مسابقات والیبال نشسته قهرمانی آسیا، از حضور سه داور ایرانی در این رقابتها خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، رضایی در گفتگو با روابط عمومی فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان با اعلام این خبر گفت: سازمان والیبال معلولان آسیا و اقیانوسیه از آقایان مهدی آشوری، مهدی موسوی و مرتضی اکرمی که داوران بین المللی هستند، دعوت کرده تا در کادر داوری این مسابقات حضور داشته باشند.
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