به گزارش خبرگزاری مهر، رضایی در گفتگو با روابط عمومی فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان با اعلام این خبر گفت: سازمان والیبال معلولان آسیا و اقیانوسیه از آقایان مهدی آشوری، مهدی موسوی و مرتضی اکرمی که داوران بین المللی هستند، دعوت کرده تا در کادر داوری این مسابقات حضور داشته باشند.



رئیس اجرایی مسابقات افزود: در مسابقات قهرمانی والیبال نشسته آسیا، انتخابی مسابقات جهانی و پاراآسیایی کره جنوبی، 24 نفر به عنوان کادر فنی، داوری، کلاسبندی، ژوری با همراهی رئیس سازمان جهانی والیبال معلولان و رئیس سازمان والیبال معلولان آسیا و اقیانوسیه حضور دارند که از میان آنها پنج نفر ایرانی هستند.



رضایی در معرفی این افراد گفت: ابراهیم فیروزی به عنوان مدرس دوره مربیگری و هیات ژوری، خانم لیلی توکلی به عنوان عضو هیات ژوری و سه داور مدعو که اسامی آنها ذکر شد، پنج ایرانی حاضر در کادر فنی و داوری و ژوری هستند.



رقابتهای والیبال نشسته قهرمانی آسیا، از یکم تا پنجم اردیبهشت ماه به میزبانی مشهد مقدس برگزار خواهد شد.