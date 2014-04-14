سینماهای 30 ساله تبریز در تکاپوی پیشرفت و منتقدانی که جو سازی های منفی می کنند!

به گزارش خبرنگار مهر، گرچه در آغاز هر کاری بالا و پایین و مشکلات فنی ریز و درشتی ممکن است پیش بیاید اما شهرام خزرایی در گفتگو با خبرنگار مهر خبر از رضایتمندی مخاطبان تبریزی داده و گفت: در راستای تجهیز سینما 29 بهمن به سیستم دیجیتالی پخش، رضایت مخاطبان جلب شده که این مهم رشد 40 درصدی فروش بلیط در دو ماهه اخیر نسبت به مدت مشابه در سال گذشته را با خود به همراه داشته است.

وی در تشریح فعالیت های صورت گرفته در این مدت اظهار داشت: سالن یک سینما 29 بهمن در آستانه اکران فیلم های فجر در تبریز به سیستم دیجیتالی پخش مجهز شد و سیستم دیجیتالی سالن دو هم در روزهای دوم و سوم فروردین آورده شد که با توجه به تعطیلی بازار برای تهیه قطعات لازم از تهران اقدام کردیم که یک یا دو روز طول کشید تا قطعات به دستمان رسیده و سیستم نصب شود.

خزرایی ادامه داد: با این حال با تلاش و پیگیری توانستیم در همان ایام عید نوروز سیستم را نصب کنیم اما در همان دو روز تا رسیدن قطعات سانس های سینما با کمی نامنظم اجرا می شد.

مسئول امور سینماهای استان با اشاره به انتقادهایی که گاه از سوی برخی رسانه ها صورت می گیرد، تصریح کرد: انتقاد باید سازنده و با در نظر گرفتن تمامی جوانب باشد اما این درحالیست که بدون در نظر گرفتن مسائل و گاه بدون آگاهی کافی از سوی برخی رسانه ها انتقادهایی صورت می گیرد که به دور از انصاف است.

وی در تشریح گفته خود اظهار داشت: باتوجه به فعالیت هایی که در روزهای آغازین سال جدید در حال انجام بود یکی از مخاطبان روز سه شنبه 19 فروردین مطلبی را در یکی از روزنامه های محلی با تیتر داستان نمایش طبقه حساس/ جذب بلیط فروشی در سینما 29 بهمن و اکران در سینما قدس به تحلیل موضوع پرداخته و این درحالیست که از جامعه فرهنگی انتظار می رود آگاهانه، منطقی و منصفانه به بررسی مسائل بپردازند.

خزرایی تاکید کرد: گرچه به همکاری مسئولان فرهنگی بعد از سالها شاهد اتفاقات مثبت در حوزه سینمای استان آذربایجان شرقی هستیم و تا رسیدن به بهترین شرایط نیاز به زمان و صبوری بسیاری است اما منفی جلوه دادن مسائل از سوی کسانی که می توانند کمک حال باشند دلسرد کننده بوده و راه به جایی نمی برد.