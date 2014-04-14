همایش آشنایی با عواقب مواد مخدر برای بانوان آذربایجان غربی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا فیضی زاده ظهر دوشنبه در جلسه کمیته پیشگیری از اعتیاد در حوزه زن و خانواده آذربایجان غربی افزود: با توجه به لزوم اطلاع رسانی در رابطه با مواد مخدر برای زنان و دختران آذربایجان غربی، این شورا درصدد است همایشی را با حضور متخصصان و افراد صاحبنظر برای آرایشگاههای زنانه و باشگاههای ورزشی برگزار کند.

وی با بیان اینکه بیشترین آسیبها در استان از این ناحیه است که امیدواریم با آگاهی بخشی به زنان و دختران استان این مشکل حل شود افزود: این همایش بزودی در استان برای بانوان و دختران استان برگزار می شود.

فیضی زاده در ادامه یاد آور شد: علاوه بر این همایش، درصدد هستیم برای پیشگیری از اعتیاد در حوزه زن و خانواده برای دختران دانش آموز مدارس نیز با حضور متخصصان و صاحب نظران در این حوزه برنامه های آموزشی و آگاهسازی برگزار کنیم.

جانشین دبیر شورای مبارزه بامواد مخدر آذربایجان غربی همچنین با عنوان اینکه سال گذشته 600 هزار نفر در رابطه با اعتیاد به مواد مخدر آموزش های اولیه را فراگرفتند گفت: تمامی تلاش ما آگاه سازی خانواده ها از بلای خانمان سوز اعتیاد است که در این خصوص اقدامات جدی انجام داده

فیضی زاده افزود: ترک اعتیاد بانوان امری مهم و مراقبت بعد از ترک، امری مهم تر است که باید بخش دوم جدی تر گرفته شود تا زنان نیازمند به دلیل عدم حمایت دوباره به اعتیاد و انواع آسیبهای اجتماعی دیگر روی نیاورند.

در این جلسه تعدادی از اعضای حاضر نیز به ارائه گزارش در خصوص اقدامات انجام شده در راستای مقابله با ترویج مواد مخدر پرداختند.