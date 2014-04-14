جزئیات برپایی نمایشگاه خدمات دانش بنیان در عراق/ بازار 70 میلیارد دلاری برای کالاهای فناوری

به گزارش خبرنگار مهر، افشین کلاهی رئیس مجمع تشکل های دانش بنیان ایران امروز دوشنبه در نشست خبری به جزئیات برگزاری این نمایشگاه پرداخت و هدف اصلی از برگزاری آن را ایجاد تحرک در صادرات شرکت‌های فناوری و دانش بنیان در کشورهای منطقه اعلام کرد.

وی با اشاره به منویات مقام معظم رهبری در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، اولویت و اهمیت اساسی شرکت‌های دانش بنیان در دستیابی به اقتصاد مقاومتی را بازاریابی و بازارسازی برای کالاها و خدمات حوزه فناوری نوین در جهت توسعه این شرکت‌ها برشمرد و گفت: 11 گروه کالاهای دانش بنیان و فناوریهای نوین که از سوی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری تعیین شده است در این نمایشگاه به عرضه درمی آیند.

کلاهی از حضور 100 شرکت ایرانی در این نمایشگاه خبر داد و گفت: برای اجاره غرفه نیز به شرکتهای متقاضی تا 50 درصد سوبسید تعلق می گیرد.

در این نشست مهدی نجات نیا - رئیس اداره بازاریابی الکترونیک و تبلیغات صادراتی سازمان توسعه تجارت ایران و رایزن بازرگانی ایران در بغداد گفت: به دلیل تقارب فرهنگی و نیز موقعیت جغرافیایی کشور عراق می تواند برای ایران، جایگاه مناسبی در جهت صادرات محصولات فناوری وخدمات فنی مهندسی باشد.

وی با بیان اینکه این نمایشگاه در اقلیم کردستان عراق برگزار می شود افزود: با توجه به نیازمندیهای این بخش، امکان ثبت شرکتهای فناورانه در کردستان عراق و نیز ایجاد پایانه های صادراتی وجود خواهد داشت.

نجات نیا پیش بینی کرد که با حمایتهای مدنظر به صورت سالانه بازار 70 میلیارد دلاری برای کالاهای فناوری و بازار 200 میلیارد دلاری برای خدمات فنی مهندسی را خواهیم داشت؛ این درحالی است که سهم کالاهای فناوری در بازار عراق هم اکنون کمتر از 10 درصد است.