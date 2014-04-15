  1. فرهنگ و ادب
۲۶ فروردین ۱۳۹۳، ۱۲:۰۴

عرضه دومین جلد از سه‌گانه فانتزی «پیشتازان و اربابان مرگ» در نمایشگاه کتاب تهران

کتاب «هفت» دومین جلد از سه گانه فانتزی «پیشتازان و اربابان مرگ» نوشته نیما کهندانی در نمایشگاه کتاب امسال عرضه و رونمایی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین چاپ جلد اول این سه گانه با نام «طلوع تاریکی» در سال 1389 توسط انتشارات موج به چاپ رسید. چاپ‌های دوم و سوم این کتاب نیز منتشر و راهی بازار کتاب شد. سه گانه پیشتازان و اربابان مرگ از نخستین کتب فانتزی «بومی» است که به چاپ رسیده است.

سرانجام جلد دوم این سه گانه که از سال 1391 در انتظار مجوز از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود، دی ماه 1392 مجوز گرفت. این کتاب یک بار در دولت پیشین غیرمجاز شده بود و با درخواست بررسی مجدد در دولت جدید، مجوز گرفت.

نشر موج این کتاب را با نام «هفت» در 352 صفحه، 17 فصل و با قیمت 15 هزار تومان در بیست و هفتمین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران عرضه می‌کند و نویسنده آن هم برای دیدار با دوستداران این مجموعه، روزهای 17 و 18 اردیبهشت در غرفه نشر موج واقع در شبستان، در نمایشگاه حضور خواهد یافت.

پشت جلد دوم این مجموعه آمده است: پیشتازان به قلمرو آسمانی بازمی‌گردند، اما بدون یکی از یاران‌شان. در سوگ یار خود می‌سوزند و مقصر آن را فرمانروا و شورای قلمرو آسمانی می‌دانند اما خیلی زود دست تقدیر بازی دیگری را برایشان رقم می‌زند. یاران جدیدی به آنها ملحق می‌شوند و در مقابل، اهریمن نیز، نیروی جدیدی به کار می‌گیرد. پیشتازان این بار باید با «بانیان مرگ» رو در رو شوند در حالی که شعله‌های آتش از خاکستر اتحاد، سربرمی‌آورد...

