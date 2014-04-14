به گزارش خبرنگار مهر پروفسور رضا اشرفزاده در همایش روز ملی عطار 25 فروردین ماه در تالار عطار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور، افزود: یکی از شاخصترین موضوعاتی که به وسیله آن میتوان آثار اصلی را از آثار جعلی که به عطار استناد میدهند، جدا کرد همین ستایشگر پادشاهان نبودن وی است.
وی با بیان این موضوع که با توجه به آثار عطار مشخص است که وی اهل سنت بوده است، اظهار داشت: عطار مدح خلفا را ذکر میکند و در مدح امیرالمومنین علی(ع) سخن وی بسیار گرم میشود.
این عطارشناس بیان کرد: همچنین عطار در منقبت امام حسن مجتبی(ع) در مصیبتنامه و مختارنامه بسیار زیبا سخن میگوید و زهردهنده به وی را کافر خطاب میکند.
اشرفزاده تصریح کرد: عطار در مدح سیدالشهدا(ع) و امام جعفر صادق(ع) هم ستایشهایی دارد.
وی یادآور شد: عطار معتقد است کسی که به حضرت محمد(ص) اعتقاد دارد و به فرزندان او اعتقاد ندارد مسلمان نیست.
همچنین مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی گفت: یکی از ظرفیتهای بزرگ و بینظیر دیپلماسی فرهنگی، شخصیتهای عطار و خیام هستند که باید مورد توجه ویژه قرار گیرند.
سیدسعید سرابی افزود: عطار در خارج از مرزهای جمهوری اسلامی ایران شناختهتر و مشهورتر از داخل است.
او اظهار داشت: چند اتفاق در زمینههای ملی افتاده است که ما را امیدوار کرده که با سطح مطلوبتر و بهتر از گذشته، روزهای ملی را برگزار کنیم.
مقام مسئول استانی خراسان رضوی تصریح کرد: امیدواریم روزهای ملی عطار و خیام در نیشابور نیز روند بهتری را داشته باشند.
سرابی بیان کرد: خوشبختانه وزیر فرهنگ ارشاد اسلامی و استاندار خراسان رضوی و دستگاههای اجرایی نیشابور توجه خوبی را به این روزهای ملی دارند.
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