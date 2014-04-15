اسماعیل امینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جشنواره شعر فجر و موضوعات مطرح شده در نشست خبری آن درباره لزوم تغییر در تعریف شعر انقلاب اسلامی گفت: هیچ مرجعی به تنهایی صلاحیت این را ندارد که عنوان کند شعر انقلاب اسلامی چیست. این تعریف برآیند نظر پژوهشی مراکز علمی است. این نوع اظهار نظرها مانند آن است که بخواهیم بگوییم اصل شعر چه هست و چه نیست.
امینی اذعان کرد: البته به باور من هرکسی که حاضر است زیر پرچم جمهوری اسلامی ایران شعر بخواند میتواند به این جشنواره به عنوان محلی برای ارائه اشعارش نظر داشته باشد اما اینکه بگوییم شاعران مستقل را به این جشنواره میآوریم کاملا اشتباه است. به اعتقاد من چیزی به نام شاعر مستقل وجود ندارد و بیان آن یک دروغ محض است. ما مگر فردی به عنوان شاعر حقوق بگیر داریم که شاعر مستقل هم داشته باشیم؛ این یک دروغ بزرگ است.
این مدرس دانشگاه تاکید کرد: این طور اظهار نظر به معنی این است که هر کسی که به دین و فرهنگ مردم و انقلاب اسلامی اعتقاد دارد را وابسته و باقی را مستقل بنامیم . به تعبیر من کسانی که این طور حرف میزنند یا بیسوادند و یا غرض ورز.
امینی گفت: من پدیدهای به عنوان شعر انقلاب را میپذیرم اما چیزی به نام شاعر انقلاب اصلا وجود ندارد. خیلی ها شعر انقلاب را گفتهاند. شعر انقلاب اسلامی مقولهای است که توسط بسیاری سروده شده است. برخی کم و برخی زیاد. این که نمیتواند موجب برخی اسم گذاریها شود. این نگاه و برخورد اساسا غلط است و نمیتوان آن را پذیرفت.
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