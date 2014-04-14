راه تحقق شعار سال 93تقویت قرارگاه های فرهنگی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام رحمتالله اروجی، هیئت های مذهبی و کانون مداحان استان دو نهاد مقدس احیا کننده امر اهل بیت(ع) در جامعه دانست و گفت: هیئت های مذهبی و مداحان در راستای ترویج ارزشهای دینی ـ اسلامی رسالتی سنگین و خطیر به دوش دارند.
وی با اشاره به اینکه هیئتهای مذهبی و مداحان را مصداق بارز این حدیث دانست و گفت: این دو نهاد بهمعنای واقعی کلمه دغدغه احیای مکتب اهل بیت(ع) را دارند و بنا بر فرموده امام معصوم مورد عنایت خود اهل بیت(ع) هستند و دعای آنها شامل این افراد میشود.
حجتالاسلام اروجی با بیان اینکه این دوره، چهارمین دوره شورای هیئت های مذهبی است، گفت: رسالت خطیر نظارت، ساماندهی، انجام امور تبلیغی هیئات مذهبی و حل اختلافات و مشکلات توسط این شورا با همراهی کانون مداحان و دیگر ارکان مربوط صورت میگیرد.
وی تشکیل این دو نهاد را حاصل 35 سال تجربه و کار فرهنگی در سازمان تبلیغات اسلامی دانست و گفت: ساماندهی و نظارت جامع بر روند عملکرد هیئتها و مداحان از دیگر وظایف این دو نهاد محسوب میشود.
حجتالاسلام اروجی با بیان اینکه هر صنف نیازمند سر صنف است، هیئتهای مذهبی را نیز نیازمند یک ساماندهی و مدیریت واحد دانست و گفت: این شورا و کانون از طریق انتخابات میان معتمدان هیئتها و مداحان شهرستانهای استان انتخاب شده است و وظیفه هدایت راهبردی هیئتها و کانون مداحان را برعهده دارد.
مدیر کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با اشاره به تشکیل و ثبت یک هزار و 300 هیئت مذهبی در استان، تشکیل و ثبت هیئت جدید را از وظایف دیگر این شوراها دانست و گفت: استان چهارمحال و بختیاری یک استان ولایتمدار و دوستدار اهل بیت(ع) و اسلام ناب است و هیئتهای مذهبی در راستای زنده نگه داشتن یاد و نام اهل بیت(ع) فعالیتهای مستمر و چشمگیری دارند.
حجتالاسلام اروجی با بیان اینکه در روستاهای دورافتاده امکانات رسانهای پیشرفته وجود ندارد اما هیئتهای مذهبی فعالیت چشمگیر و فعال دارند، اظهار کرد: در روستای دوردست و محرم امکانات رسانهای همچون تلویزیون و موبایل وجود ندارد اما هیئتهای مذهبی به شکل فعال جلسات و مجالس خود را بر پا میکنند.
استان چهارمحال و بختیاری در استعداد یابی و معرفی مداح به جامعه در کشور سرآمد و فعال است
وی تعداد مداحان در استان را یک هزار نفر اعلام و بیان کرد: خوشبختانه استان چهارمحال و بختیاری در استعداد یابی و معرفی مداح به جامعه در کشور سرآمد و فعال است.
حجتالاسلام اروجی از تشکیل بانک اطلاعات مداحان و صدور کارت برای آنان خبر داد و گفت: با برگزاری کلاسهای آموزشی و امتحاتات ارزشیابی برای مداحان مجرب و توانمند پذیرفته شده در آزمون کارت مداحی صادر میشود.
وی با بیان اینکه تا شش ماه آینده برای تمامی مداحان کارت مداحی صادر میشود، صدور کارت را مستلزم حضور در کلاس و قبولی در آزمون مربوطه دانست و گفت: با توجه به اینکه ساماندهی مداحان بسیار حائز اهمیت است همه مداحان باید با تشکیل پرونده در سامانه کانون مداحان ثبت نام و کارت دریافت کنند.
حجتالاسلام اروجی انتخابات شورای هیئتهای مذهبی را چهار سال یکبار دانست و گفت: سال گذشته برای اولین بار در شهرستان تازه تأسیس شده بن و سامان نیز انتخابات برگزار و شورای هیئتهای مذهبی از سوی معتمدان انتخاب شدند.
وی نقش هیئتهای مذهبی در برگزاری مناسبتها و مراسم اجتماعی را بیبدیل دانست و گفت: انقلاب اسلامی ایران بخشی از این عزت، ایستادگی و عظمت خود را مرهون خدمات و تلاشهای صادقانه و مخلصانه هیئات مذهبی و مداحان میداند چراکه ارزشها و آرمانها بهواسطه فعالیتها و جلسات مذهبی در جامعه زنده نگه داشته میشود.
حجتالاسلام اروجی شعار سال را یادآور شد و تنها راه تحقق این شعار را تقویت قرارگاههای فرهنگی دانست و گفت: هیئتهای مذهبی و کانون مداحان دو قرارگاه نقشآفرین و تأثیرگذار در جامعه هستند که با آحاد جامعه نیز ارتباط مستقیم و پیوسته دارند و میتوانند منشأ اثرات و خیرات فراوان باشند.
وی تخصیص اعتبارت به هیئتهای مذهبی را بسیار ضعیف و ناچیز دانست و گفت: درخواستها و مطالبات هیئتها از سازمان تبلیغات اسلامی فراوان اما از سویی دست ما برای کمک به آنها بهشدت خالی است که امیدواریم دولت و استاندار محترم در توزیع اعتبارات نسبت به این قرارگاههای فرهنگی توجه ویژه داشته باشد.
حجتالاسلام اروجی با اشاره به فعالیت 300 هیئت فعال در سطح کل استان، بر لزوم حمایت همه جانبه از این هیئتها تأکید کرد و گفت: از بین هزار هیئت تأسیس شده 300 هیئت فعال در استان وجود دارد که بهنحوی هیئتهای محوری و اصلی ما در استان نیز محسوب میشوند و حمایت از آنها تحول فرهنگی در استان را به همراه دارد.
وی از انجام کار پژوهشی توسط شورای هیئتهای مذهبی با عنوان نقش هیئتهای مذهبی در پیروزی انقلاب خبر داد و گفت: در این فعالیتهای پژوهشی ـ علمی تلاش میشود که نقش هیئتهای مذهبی در شکلگیری انقلاب را برجسته و تبیین کند.
نظر شما