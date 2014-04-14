پیش بینی تولید 3 میلیون تن انواع محصولات زراعی در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، علی مختاری بعد از ظهر دوشتبه در اولین نشست شورای برنامه ریزی سازمان جهاد کشاورزی استان در سال جاری تغییر الگوی کشت، مدیریت مصرف آب، افزایش تولید در واحد سطح و تغییر معیشت مردم در بخش کشاورزی به دامداری و حتی صنعت را از مهمترین راهکارهای اجرایی نجات دریاچه ارومیه در سال گذشته عنوان کرد که این سیاستها و برنامه ها در سال جاری نیز باید با اهتمام ویژه و به صورت عملی پیگیری و اجرا شود.

وی پیگیری و اجرای مصوبات کمیته احیای دریاچه ارومیه نیز را جزو وظایف شرعی و قانونی تمامی عوامل ذیربط در این حوزه ذکر کرد و افزود: در این راستا باید از کلیه ظرفیتها استفاده کرد و مدیران جهاد کشاورزی شهرستانها نیز در جلسات شورای برنامه ریزی شهرستان ها مسایل حوضه دریاچه ارومیه را به طور جدی پی گیری کنند.

مختاری با اشاره به اینکه بخش کشاورزی اصلی ترین مخاطب سیاست های اقتصاد مقاومتی در کشور است اضافه کرد: در راستای تحقق شعار سال مبنی بر اعمال مدیریت جهادی در پایداری تولید و تحقق اهداف دولت تدبیر و امید، از هر کاری در جهت تامین امنیت غذایی مردم با تاکید بر افزایش و حفظ سلامت و کیفیت محصولات تولیدی دریغ نخواهیم کرد.

وی با اشاره به اینکه ضرورت دارد، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با روحیه جهادی در سال جاری نیز پررنگتر از سال گذشته پیگیری و اجرا شود عنوان کرد: رویکرد کار ما در سازمان ضمن داشتن روحیه جهادی و اخلاق مداری باید رویکردی کاربردی و تحقیقاتی باشد.

رئیس جهاد کشاورزی آذربایجان غربی همچنین از تخصیص سه میلیارد ریال جهت تجهیز دستگاههای ضد تگرگ موجود در سطح استان به سامانه هوشمند خبر داد.

وی یاد آور شد: اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی با محوریت مردم و در راستای تولید پایدار و تامین امنیت غذایی ،سلامت و کیفیت تولید محصولات کشاورزی با روحیه جهادی از مهمترین برنامه های کاری سازمان در سال جاری است.

مختاری تاکید کرد: امیدواریم براساس اصول کشاورزی پایدار و اولویت دادن به منویات مقام معظم رهبری با محوریت تولید ملی در سال جاری، شاهد افزایش بیش از پیش راندمان تولید و خود کفایی در تولیدات بخش کشاورزی باشیم.

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در جهاد کشاورزی آذربایجان غربی نیز در این نشست با اشاره به آخرین وصیت حضرت علی (ع) به فرزندان خود، تمامی حاضرین در نشست را به دوری از گناه و داشتن یک برنامه ریزی منسجم در کارها و امورات خود توصیه و سفارش کرد.

حجت الاسلام ساجدی نژاد افزود : تقویت روحیه جهادی در بین کارکنان، یکی از مهمترین عوامل رسیدن به اهداف شعار محوری سال و عمل به منویات مقام معظم رهبری است.

در ادامه این نشست که با هدف اعلام سیاست ها و برنامه های سازمان در سال جدید بر گزار شد، هریک از مدیران حاضر در جلسه به ارائه پیشنهادها و بیان مشکلات خود پرداختند.