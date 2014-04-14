تشکیل نظام قضایی اسلامی از مهمترین نعمت های انقلاب اسلامی است/ لزوم ترویج فرهنگ صلح و سازش در جامعه

به گزارش خبرنگار مهر، احمد سیاوش پور ظهر دوشنبه در جمع مسئولان قضایی استان افزود: تشکیل قوه مستقل قضائیه یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب شکوهمند اسلامی است. دستگاهی که بر پایه اصل 156 قانون اساسی بنا شده است و مهمترین وظیفه این دستگاه پشتیبانی از حقوق فردی، اجتماعی و همچنین مسئول تحقق بخشیدن عدالت در جامعه است.

رئیس دادگستری گیلان گفت: قرار گرفتن در زیر مجموعه ولی فقیه عادل یکی از بنیادی ترین تحولات ایجاد شده در دستگاه قضا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی است بدون شک این تحول بنیادین آثار فراوانی به همراه داشته و دارد.

وی افزود: به هر حال انقلاب اسلامی نعمت های بسیار زیادی را برای ملت ایران به ارمغان آورد که تمامی این نعمت ها و عزت ها مرهون خون پاک شهدا است.

سیاوش پور اظهارداشت: از مهمترین نعمت های این انقلاب وجود یک نظام قضایی اسلامی است که پایه این نظام بر مبنای دین مبین اسلام استوار است.

وی همچنین با بیان اینکه بعد از انقلاب اسلامی قوه قضائیه در کشور تشکیل شد، اذعان داشت: این قوه ضمن تحول اساسی در زمینه ساختاری و مدیریتی به لحاظ قوانین موضوعه که در واقع به عنوان مستندات امر قضاوت هست، مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است.

رئیس کل دادگستری گیلان گفت: انتصاب رئیس قوه قضائیه بطور مستقیم و بالا واسطه از سوی ولی فقیه یکی از ویژگی های مهم نظام قضایی جمهوری اسلامی است.

پایه نظام قضایی کشور بر مبنای دین مبین اسلام استوار است

وی افزود: یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی برای دستگاه قضا ارائه راهکارهای نوین برای خدمت رسانی به مردم با پایبندی به قوانین الهی است در حقیقت این دستگاه در عین مقید بودن به قوانین الهی خودش را برای اجرای نوآوری ها بی نیاز نمی بیند.

سیاوش پور تصریح کرد: نوآوری از ویژگی های نظام قضایی جمهوری اسلامی است، این نظام براساس فقه اسلامی و موازین شرعی پایه ریزی شده است.

وی اظهارداشت: نخستین نکته ای که باید در این نوآوری توجه شود قوانین موضوعه ایست که در ارتباط با قضاوت است مثل آئین دادرسی، قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی و سایر قوانینی که قانونگذار سعی کرده با نظارتی که شورای نگهبان بر قوانین دارد همه این موارد را با موازین شرع انطباق دهد.

رئیس کل دادگستری گیلان بیان داشت: این موضوع برای یک نظام قضایی که بر پایه تعلیمات دینی استوار شده بسیار پر اهمیت است.

وی گفت: نظام قضایی خوشبختانه امروز در بحث قوانین دیگر همانند زمان طاغوت نیاز به اقتباس از کشورهای اروپایی ندارد. سابق اغلب قوانین قضایی کشور اقتباس از کشور فرانسه، بلژیک و سایر کشورهای اروپایی بود.

سیاوش پور افزود: تمامی متون قوانین اعم از شکلی و ماهوی همه از متن دین و از متون فقهی گرفته شده که این از بهترین ره آورد نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران است.

وی در ادامه با بیان اینکه پایه حکومت را عدل ایجاد می کند و عدل هم در قوه قضائیه متبلور است، اظهارداشت: قوه قضائیه هر اندازه در این مسیر قوی تر، استوار تر و منطبق با قوانین و موازین دین حرکت کند در استواری، قوام و دوام حکومت موثر است.

رئیس کل دادگستری گیلان اذعان داشت: همگان امروز شاهد این وضعیت در کشور هستند به یقین مردم هم می پذیرند که نظام جمهوری اسلامی ایران دارای یک قوه قضائیه سالم، مقتدر و با قضات بسیار خوب است.

سیاوش پور گفت: ایجاد و توسعه شوراهای حل اختلاف نیز یکی از تلاش های قوه قضائیه است برای واگذاری بخشی از امور مردم به مردم و همینطور کاهش مراجعات به داگستری ها است.

تشکیل شوراهای حل اختلاف از نوآوری های مهم بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در کشور است

وی اذعان داشت: بعد از انقلاب اسلامی ناخواسته خرده فرهنگ ها این ملت در حوزه رفتارهای اجتماعی دستخوش تغییر شد با این تصور که می توان اختلاف های مردم، دعوا و درگیری ها، نزاع ها و غیره را با سوق دادن بسوی اداره ها دولتی، دستگاه قضایی، انتظامی و سایر ارگان ها خواسته های مردم برآورد کرد بنابراین این رویکرد توام با یکسری خطاها بود.

سیاوش پور تصریح کرد: ملت پذیرفته بود که اختلافات را می توان از طریق ریش سفیدی، بزرگی، کدخدا منشی و غیر حل و فصل کنند متاسفانه همه این موارد ناخواسته به نحوی از متون جامعه به بیرون کشیده شد و از سوی اداره های دولتی، دادگسترها و غیره گسترش پیدا کرد.

وی گفت: مسئولان طی سال های اخیر به این نتیجه رسیدند که این رویه کار اشتباهی است خیلی از اختلافات مردم را می توان با دست خود مردم حل و فصل کرد.

رئیس کل دادگستری گیلان افزود: با این هدف شوراهای حل اختلاف از سال 1381 در سطح کشور شکل گرفت تا بتوان از ظرفیت و مشارکت مردم به ویژه نخبگان در این عرصه بیشتر بهره گیری کرد.

سیاوش پور تاکید کرد: تشکیل شوراهای حل اختلاف از نوآوری مهمی است که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی جایگزین بحث خرده فرهنگ ها، اعتقادات، آداب و رسومی که در سنت جامعه پسندیده بود، پدید آمد.

وی همچنین با بیان اینکه شوراهای حل اختلاف در رفع اختلافات جزئی که در بین مردم بطور طبیعی وجود دارد، بسیار موثر است، گفت: این شوراها طی این سال ها در مجموع موفق عمل کرده اند.

سالانه 120 هزار پرونده از سوی اعضای شورای حل اختلاف در گیلان حل و فصل می شود

رئیس کل دادگستری گیلان افزود: سالیانه چهار میلیون پرونده در کشور از سوی شوراهای حل اختلاف مورد رسیدگی قرار می گیرد. یک سوم این پرونده ها قابلیت صلح و ساز دارد و به صلح و ساز ختم می شود و می تواند پیامدهای مثبتی در جامعه داشته باشد.

وی تصریح کرد: سالانه 110 تا 120 هزار پرونده از سوی اعضای شورای حل اختلاف در استان حل و فصل می شود.

سیاوش پور مجموع اعضای شورای حل اختلاف در استان را هزار و 100 نفر عنوان کرد و گفت: شورای حل اختلاف خدمت بزرگی برای مردم است.

وی در ادامه با اذعان اینکه فرهگ صلح و سازش جزء آموزه های دینی است، افزود: شوراها نقش مهمی در تقویت این فرهنگ دارند.

رئیس کل دادگستری گیلان اظهارداشت: در حوزه های صدور احکام و کیفی سازی احکام قضایی دستاوردهای برجسته ای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در کشورر به دست آمده است.

وی در ادامه اطاله دادرسی را یک معضل جدی دانست و بیان داشت: متاسفانه ورودی پرونده ها در سطح کشور بسیار بالا است این خود یک ایراد و نقیصه بر پیکره جامعه است.

سیاوش پور افزود: این میزان ورودی با شئونات مردم، جامعه و نظام دینی سازگار نیست، برای رفع این نقیصه باید فرهنگ عمومی جامعه اعتقادات مردم تقویت شود.

وی یادآور شد: با همکاری و تعامل یکدیگر باید ریشه های این معضلات شناسایی و در نطفه خفه شود.