تعلل شهرداری، مانع ساخت رایگان پارکینگ طبقاتی در بوشهر شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهرزاد آسایش روز دوشنبه در جلسه شورای شهر بوشهر با انتقاد از تعلل شهرداری در زمینه واگذاری زمین جهت ساخت رایگان پارکینگ طبقاتی اظهار داشت: ایجاد پارکینگ های 45 درجه در ساحل بوشهر در اواخر سال رضایت مندی بالایی ایجاد کرد.

وی ادامه داد: باید شهرداری نیز از ظرفیتی که برای ایجاد پارکینگ طبقاتی رایگان دارد سریع تر استفاده کرده و به این تعلل پایان دهد.

آسایش با اشاره به اجرای پروژه تجاری "خورشید" در کنار پارک خلیج فارس، اظهار داشت: شهرداری تخفیف و تسهیلاتی به سرمایه گذار این پروژه داده و مقرر شد در ازای آن همجوار طرح خود پارکینگ طبقاتی رایگان احداث کند، اما با گذشت یک سال از آغاز پروژه اصلی، هنوز شهرداری زمین خود را در اختیار سرمایه گذار قرار نداده تا پارکینگ احداث شود.

عضو شورای شهر بوشهر همچنین با یادآوری وعده مسئولان مبنی بر ساماندهی آبهای سطحی محلات تنگک ها از 25 فروردین تصریح کرد: اما ظاهرا این موضوع به دست فراموشی سپرده شده و کسی نمی خواهد کاری در این زمینه انجام دهد.

آسایش خاطر نشان کرد: باید به مردم دلگرمی دهیم تا ببیند در شهرشان چه کارهای مهمی افتاده و به وضعیت موجود امیدوار باشند.

وی یاداور شد: شهردار قول داده بود همزمان با بهسازی ساحل و ایجاد پارکینگ های 45 درجه، آب نما و طرح های دیگری در این محل اجرا شود که هیچ گونه کاری صورت نگرفته است.

نایب رییس شورا نیز گفت: ما آدم های کم حوصله ای هستیم و دوست داریم هر طرحی که گفته شد، ظرف یک هفته آماده شود.

زهرا رضایی همچنین در واکنش به انتقاد آسایش درباره پروژه ساماندهی آبهای سطحی تنگک، اظهار داشت: اگر قرار باشد ادبیات منفی در جلسات به کار بگیریم، انرژی منفی به جامعه می دهیم و به اهداف مورد نظر هم نمی رسیم.