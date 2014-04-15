مهرداد بائوج لاهوتی در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص طرح ارزیابی محیط زیست ایران گفت: این طرح هنوز به طور رسمی در فراکسیون محیط زیست مورد بررسی قرار نگرفته است.

وی با اشاره به وضعیت بحرانی زیست محیطی در کشور اظهار داشت: در حال حاضر در شرایط بحرانی قرار داریم به طوریکه در 7 سال اخیر بر اساس شاخص های بین المللی 70 پله سقوط کرده ایم که این موضوع یک هشدار جدی برای مسئولان در عرصه محیط زیست است.

به اعتقاد این نماینده مجلس، برای مسایل زیست محیطی باید چاره ای اساسی اندیشیده شود چرا که در حال حاضر کشور دچار بحرانهای زیست محیطی است به گونه ای که آسیبهای زیست محیطی برای مملکت معادل تحریم ها است.

وی افزود: وضعیت محیط زیست در کشور مطلوب نیست و به همین دلیل باید بین مسئولان انسجامی ایجاد شود تا طرح ارزیابی محیط زیست تهیه شده و بتواند منجر به تحرکاتی در مسیر رشد محیط زیست شود.

لاهوتی با بیان اینکه محیط زیست کشور نیاز به حمایت، تقویت و گسترش دارد، تصریح کرد: آثار زیست‌ محیطی نیاز به مدیریت صحیح دارد. از طرفی در حال حاضر، ارزیابی آثار زیست ‌محیطی در کشور با چالش ‌هایی روبروست که با تهیه این طرح این مخاطرات برطرف می شود.

به گفته وی، البته طرح ارزیابی آثار زیست محیطی هنوز به طور رسمی در فراکسیون محیط زیست مورد بررسی قرار نگرفته است.