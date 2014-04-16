عبور اتومبیلرانان کلاسیک فرانسه از شیراز/ رالی خاورمیانه به زمان دیگری موکول شد

فرشید دانشور در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: یک دوره مسابقات کلاسیک، نیمه کلاسیک و سوپر اسپورت که از فرانسه آغاز می شود از طریق مرز بازرگان وارد ایران می شود.

وی ادامه داد: این اتومبیلرانان پنج روز در ایران هستند و در شهرهای تبریز، تهران، اصفهان، شیراز و بندرعباس هر کدام یک روز اسکان داشته و سپس به دبی می روند.

دبیر هیئت اتومبیلرانی و موتورسواری فارس با بیان اینکه این اتومبیلرانان قرار بود اردیبشهت ماه وارد ایران شوند، اظهار داشت: بر اساس آخرین پیگیریها مسابقات آنها به تاخیر افتاده است.

وی افزود: حرکت اتومبیلرانان از برج ایفل فرانسه بوده سپس به برج میلاد و در نهایت برج العرب دبی می روند.

دانشور در بخش دیگری از سخنان خود از تاخیر برگزاری مسابقات رالی خاورمیانه در شیراز خبر داد و گفت: این مسابقات قرار بود اردیبهشت ماه در شیراز برگزار شود که بنا به دلایلی به زمان دیگری موکول شده است.

دبیر هیئت اتومبیلرانی و موتورسواری فارس گفت: در این مسابقات کشورهای برتر خاورمیانه حضور دارند و به طور حتم یکی از مسیرهای مسابقه مسیر شیراز – تخت جمشید و پاسارگاد است.