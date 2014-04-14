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۲۵ فروردین ۱۳۹۳، ۲۱:۴۲

پنتاگون خبر داد:

پرواز طولانی مدت جنگنده روس بر فراز رزمناو آمریکایی در دریای سیاه

پرواز طولانی مدت جنگنده روس بر فراز رزمناو آمریکایی در دریای سیاه

وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد یک جنگنده ارتش روسیه برای مدتی طولانی بر فراز رزمناو این کشور در دریای سیاه به پرواز درآمده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، پرواز یک جنگنده ارتش روسیه بر فراز رزمناو آمریکایی حاضر در آبهای دریای سیاه، نگرانی مقامات پنتاگون را به دنبال داشته است. بر این اساس هواپیمای مذکور که به نظر غیرمسلح بوده، چندین بار به شکلی "تحریک آمیز" بر فراز این کشتی جنگی جولان داده است.

کلنل "استیو وارن" یکی از سخنگویان پنتاگون با اعلام این خبر، اقدام مذکور را برخلاف پروتکل های ملی و توافق نامه های امضا شده بین ارتش های دو کشور دانست. پنتاگون پیشتر در ماه آوریل نیز از پرواز هواپیمای روسیه در ارتفاع هزار یاردی رزمناو "دونالد کوک" به مدت 90 دقیقه خبر داده بود.

بر این اساس تلاش چندباره پرسنل ناو آمریکایی برای برقراری ارتباط رادیویی و جویا شدن علت این مانور، با جنگنده روسی بی نتیجه بوده است. 

کد مطلب 2270927

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