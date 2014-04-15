بیست و چهارمین اجلاس مشترک همکاری های ایران و ترکیه آغاز بکار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان اجلاس کمیته مشترک همکاری های ایران و ترکیه که به ریاست محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران برگزار می شود سند همکاری میان روسای کمیسیون دو کشور به امضاء خواهد رسید.

این اجلاس به دنبال سفر نخست وزیر ترکیه به کشورمان و به منظور پیگیری توافقات این سفر برگزار می شود؛ از دیگر اهداف برگزاری این اجلاس، اتخاذ تمهیدات لازم به منظور سفر حسن روحانی، رئیس جمهور، به کشور ترکیه است.

هدفگذاری مقام های عالی دو کشور، ارتقاء حجم روابط تا سال 2015 به 30 میلیارد دلار است و همکاری های نفت و انرژی و تبادل همکاری در زمینه های پالایشگاهی و همچنین سرمایه گذاری های مشترک و همکاری های بازرگانی و تجاری و گمرکی از جمله محورهای مورد بحث در این اجلاس خواهد بود.

حمل و نقل و ترانزیت به عنوان یکی از موضوعات اساسی میان دو کشور و ایجاد شهرک صنعتی مشترک بین مرزهای دو کشور از دیگر موضوعات مورد بحث در این اجلاس خواهد بود و پیش بینی می شود که این کمیسیون زمینه ساز ارتقاء روابط در کلیه سطوح از جمله اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی باشد.

در حاشیه این سفر، رئیس ترک کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و ترکیه، با دکتر جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور و دکتر ظریف، وزیر امور خارجه دیدار خواهد کرد.