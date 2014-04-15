  1. استانها
  2. همدان
۲۶ فروردین ۱۳۹۳، ۸:۵۴

ترکمان به مهر خبر داد:

دستبند پلیس بر دستان قاتل نهاوندی

نهاوند - خبرگزاری مهر: سرپرست فرمانده انتظامی شهرستان نهاوند از دستگیری فردی که با همکاری یکی از دوستان خود در ابتدای سال جدید با ضربات چاقو جوان 21 ساله نهاوندی را از پای در آورده بود، خبر داد.

کریم ترکمان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پس از اطلاع پلیس نهاوند  از وقوع یک مورد قتل در باغ های اطراف نهاوند گروه های اطلاعاتی و آگاهی با بکارگیری منابع و مخبران برای دستگیری قاتل تشکیل شد.

 ترکمان گفت: در روزهای آغازین سال جاری  جوانی که با همکاری یکی از دوستان خود پس از طرح نقشه قبلی در ساعت 22 شب با کشاندن مقتول به یکی از باغهای اطراف شهر نهاوند وی را با ضربات چاقو به قتل رسانده بودند در روز دوازدهم فروردین توسط کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام یکسری اقدامات اطلاعاتی و بکار گیری شگردهای خاص پلیسی در کمتر از 20 ساعت دستگیر شد.

وی افزود: متهم در ابتدا منکر هرگونه ارتباط با مقتول و دخالت در قتل وی شد که با ارائه مستندات در نهایت چاره ای جز بیان واقعیت و اعتراف ندید و پرده از ماجرای قتل دوست جوان خود برداشت.

سرپرست فرماندهی نیروی انتظامی نهاوند عنوان کرد: متهم در اعترافات خود اظهار داشت که نقشه و اجرای این عمل مجرمانه با همدستی و همکاری فرد دیگری که از دوستانش بوده صورت گرفته که مامورین پلیس آگاهی در پیگیریهایی که در ساعات اولیه داشته اند متوجه شدند که متهم ردیف دوم متواری شده و تحقیقات تا حصول  نتایج کامل و دقیق در این زمینه ادامه داشت.

کریم ترکمان بیان داشت: متهم این پروند که ساکن شهر نهاوند است پس از تشکیل پرونده بهمراه آلات قتاله به مراجع قضایی معرفی شد.

