ووشو گل سرسبد ورزش بانوان ایران/ بانوان در ووشو همپای آقایان مدال می آورند

مهدی علی نژاد که به همدان سفر کرده است، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پایان سال 91 تعداد ورزشکاران بیمه شده ورزش ووشو در کشور 53 هزار نفر بوده و تا کنون فدراسیون پزشکی آمار سال 92 را به فدراسیون اعلام نکرده چراکه جمع بندی فدراسیون پزشکی تا اواخر اردیبهشت به طول می انجامد.

رئیس فدراسیون ووشو با بیان اینکه سه رویداد رسمی در تقویم ورزشی ووشو شامل المپیک جوانان نانجینگ، بازی های آسیایی و جام جهانی است، بیان داشت: فدراسیون حدود هفت ماه نیز اردو و بازی های تدارکاتی را برای ووشوکاران در نظر گرفته است.

علی نژاد اضافه کرد: ووشو گل سرسبد ورزش بانوان ایران در حوزه ورزش قهرمانی است و بهترین نتایج تاریخ بانوان در ووشو به دست آمده و در سال 92 سه مدال طلای جهان را در رده سنی بزرگسالان و چهار مدال طلا در رده سنی جوانان را به دست آوردیم.

رئیس فدراسیون ووشو با بیان اینکه تنها رشته ووشو در رده جهانی و آسیایی موفق به کسب مدال های رنگارنگ شده است، عنوان داشت: این توفیقات همچنان ادامه دارد و در حال حاضر بانوان واقعا پا به پای پسران مدال می گیرند و گاهی مواقع جلوتر از آنها هستند.

وی گفت: در مسابقات جوانان جهان که در ترکیه برگزار شد از 21 مدال کسب شده 14 مدال را دختران به دست آوردند که تعداد مدال های آنان دو برابر پسران است و این نشان از توجه به بانوان ورزشکار بوده است.

وی در ادامه گفت: برنامه های اصلی فدراسیون ووشو براین است که در استان ها توسعه بیشتری پیدا کند و تقریبا در حال حاضر در حوزه سخت افزاری در استان ها مشکل نداریم و در بحث استعدادیابی نگاه نرم افزاری فدراسیون را به استان ها ابلاغ کردیم و استان ها در سال 93 به بحث استعدادیابی نگاه ویژه ای خواهند داشت و موفق تر عمل خواهیم کرد.

علی نژاد ابراز داشت: هم اکنون حدود 56 نفر داور بین المللی داریم و هر دو سال یک بار دوره های بین المللی داوری در دنیا برگزار می شود و در سال جاری و 10 خردادماه این کار در ایتالیا انجام خواهد شد و شش داور به این دوره خواهند رفت و یک تعداد از داوران بین المللی نیز برای بازآموزی اعزام خواهند شد.