مراسم سالگرد شهادت امامزاده جعفر(ع) در پیشوا برگزار شد/ تجلیل شایسته مردم از امامزاده شاخص استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته و همزمان با 15 جمادی الثانی سالروز شهادت حضرت جعفر بن موسی الکاظم(ع) پیشوا، مراسم بزرگداشت این امامزاده واجب التعظیم با حضور حجت الاسلام غلامعلی قدیریان رییس اوقاف و امور خیریه غرب استان تهران، حجت الاسلام سید محسن محمودی رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران، حجت الاسلام رحمتی نیا امام جمعه پیشوا، عباس ملکوتی خواه فرماندار و جمعی از مسئولین استانی و کشوری در امامزاده جعفر(ع) برگزار شد.

زندگی امامزادگان باید الگوی شیعیان ارادتمند اهل بیت قرار بگیرد

در این مراسم حجت الاسلام رحمت الله رحمتی نیا به آثار و برکات وجود بقاع متبرکه امامزادگان در شهرهای مختلف کشور اشاره کرد و اظهار داشت: این بزرگواران علاوه بر اینکه به امام معصوم منتسب هستند، خودشان نیز با قرآن مأنوس بودند و به دستورات این کتاب آسمانی عمل می‌کردند و ما نیز باید با تأسی به ایشان زندگی خود را قرآنی کنیم.

امام جمعه پیشوا افزود: با بیان اینکه تمامی امامزادگان مدفون در شهر‌های مختلف جزو وابستگان، شیعیان و خاندان پیامبر اکرم(ص) هستند، افزود: آستانه امامزادگان امروز به عنوان پناهگاهی برای مردم، منشا عزت، کرامت و امنیت کشور بوده و تمامی افراد مدیون عنایات خاصه اهل‌ بیت(ع) هستند.

وی با تجلیل از نقش مردم پیشوا در تکریم امامزادگان گفت: مردم پیشوا با بصیرت و درایت خود از آغاز به حقانیت اهل بیت پی بردند و از ولایت به عنوان یک فضیلت و افتخار استقبال کردند، از برکات فرهنگ آنها بهره مند شدند و پس از درگذشت انها قبورشان مورد تکریم قرار گرفت.

باید زمینه حضور نسل جوان در بقاع متبرکه فراهم شود

حجت الاسلام غلامعلی قدیریان نیز در این مراسم اظهار داشت: هنگامی که مشکلی برای مردم پیش بیاید و بخواهند توسل به درگاه خدا پیدا کنند و شفیعانی داشته باشند برای حل مشکلاتشان به سراغ آنها میروند و یقین داریم که در روحیه آنها اثر می‌گذارد و هم روحیه می‌دهد.

رییس اوقاف و امور خیریه غرب استان تهران افزود: امامزادگان ملجأ و پناه مردم هستند و باید تبدیل به یک پایگاه دینی و مذهبی شوند و نسل جوان پیوند منسجم تری را با بقاع متبرکه پیدا کنند که همه این توفیقات بستگی به عملکرد متولیان امامزاده ها دارد.

وی با تاکید بر لزوم ترغیب بیشتر جوانان به حضور در بقاع متبرکه، ادامه داد: حضور هر چه بیشتر جوانان در این مکان‌های مقدس، علاوه بر بالفعل‌سازی ظرفیت‌های این بقاع، زمینه رشد فکری و معنوی جوانان را نیز فراهم می‌آورد که دستیابی به این رشد فکری، یکی از رسالت‌های موجود بر سر راه فعالیت‌های قطب‌های فرهنگی است.

این مسئول عنوان کرد: ابزاری بهتر از امامزادگان را برای مقابله با جنگ نرم دشمن نداریم، دشمن می خواهد چادر را از سر زنان ما بگیرد و وهابیت می خواهد اثری از اهل بیت نباشد، باید از امامزادگان به عنوان پایگاهی برای مقابله با تفکرات وهابی و تلاشهای دشمن در جهت سست کردن اعتقادات جوانان استفاده کنیم.

قدیریان گفت: زيارت و قبور مطهر و پاک اهل بیت و سایر خاندان عصمت و طهارت در هر جا و هر سرزمين که باشد، کانوني براي رشد معنويات و زمينه اي براي رشد ارزش هاي الهي در انسان ها است.

وی ادامه داد: مردم با مراجعه به این اماکن به ترویج معارف اسلامی می بپردازند و مرقد مطهر امامزادگان(ع) به خاطر عشق و ارادت مسلمانان به خاندان اهل بیت(ع) منزلگاهی برای عبودیت انسان های خداجوی و پناهگاهی برای دردمندان و حاجت مندان است تا با توسل به خاندان عترت و فرزندان ایشان، مورد تقرب الهی قرار گیرند.

قدیریان میزبانی ملت ایران از امامزادگان به عنوان ذریه رسول خدا(ص) را افتخار ملی برای ملت ایران عنوان کرد و افزود: نباید اجازه دهیم این افتخار به فراموشی سپرده شود که از زمان‌های گذشته آبا و اجداد ما به خاندان پیامبر(ص) محبت و ارادت داشتند و این یک افتخار ارزشمند است که ما در سرزمین ایران اسلامی میزبان و پذیرای آن بزرگواران بوده و هستیم.

وی اضافه کرد: وجود امامزادگان در شهرها و روستاها یکی از الطاف الهی است که مردم با حضور در این اماکن مقدس برای تقرب به خدا تلاش می کنند و امامزادگان باید به یک پایگاه دینی تبدیل شوند و باید ناب ترین پیام های دینی از این اماکن مقدس انتقال یابد و متولیان امامزادگان علاوه بر توجه به ظاهر امامزاده به برنامه های دینی و فرهنگی آن توجه کنند.

رییس اوقاف و امور خیریه غرب استان تهران گفت: با توجه به فرمایش رهبر معظم انقلاب مبنی بر محوریت قرار دادن بقاع متبرکه و حرم امامزادگان، برگزاری کنگره های ملی امامزادگان با هدف معرفی هر چه بیشتر آنان به عنوان خاندان اهل بیت عصمت و طهارات(ع) و شخصیت هایی که نقش موثری در توسعه فرهنگ دینی دارند از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

گفتنی است امامزاده جعفر(ع) پیشوا به عنوان قطب معنوی این شهرستان محسوب شده که صحـن و ســرای زیبـا و مطهـرش هر روزه منزلگه هزاران عاشق دلسـوخته به خـاندان عصمت و طهارت است و گره بسیاری از مشکلات را باز کرده است.

مرحوم علامه مجلسی در تذکره‌الائمه نوشته است که عقب حضرت موسی بن جعفر(ع) پسر است که یکی از آنها حضرت جعفر نام دارد و عقب جعفر نیز دو پسر به نام‌های موسی و حسن است. بنابراین، امامزاده جعفر (ع) واقع در شهر پیشوای ورامین از نسل امام موسی‌الکاظم(ع) است.

امامزاده جعفر از فرزندان حضرت موسي بن جعفر(ع) مي باشند که در قريه خوار در اطراف مدينه منوره زندگي مي کردند و جمعي از آن قريه تصميم گرفتند به خدمت حضرت علي بن موسي الرضا (ع)در مرو مشرف شوند و امامزاده جعفر را به سرپرستي خودشان انتخاب کنند، چون ايشان عالم و دانشمند و زاهد بودند و به اين قصد حرکت کردند، وقتي به ايران آمدند، مأمون حضرت رضا (ع)را شهيد کرده بود و مأموران مأمون، با اين گروه در اطراف ساوه جنگيدند و عده اي از اين جمع در آن درگيري شهيد شدند.

لازم به ذکر است مراسم بزرگداشت امامزاده جعفر(ع) پیشوا به پیشنهاد شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و با بهره گیری از استفتاء مراجع عالقدر تشیع و طی جلسه ای در بیت آیت الله محمودی امام جمعه ورامین و تلاش های حجت الاسلام هدایتی نژاد امام جمعه وقت شهرستان پیشوا پایه ریزی شد.