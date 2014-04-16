مهدی خرمیان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره انیمیشنی که فعلا در پیش‌تولید آن به‌سر می‌برد، گفت: این مجموعه انیمیشن با نام «قصه‌های مبارک» قرار است در 26 قسمت 10 دقیقه ای تولید شود که حدود 12 شخصیت دارد و شخصیت محوری آن همان «مبارک» نمایش‌های عروسکی است.

وی ادامه داد: این شخصیت نمایشی بر اساس داستان هایی از گلستان سعدی و دیگر شاعران ما نوشته شده و البته به نوعی به‌روز شده است. نویسندگی این مجموعه به سرپرستی امیر مسعود علمداری بوده است.

این کارگردان حوزه انیمیشن با اشاره به بی‌توجهی به این عروسک سنتی ایرانی یادآور شد: با توجه به اینکه شخصیت عروسکی «مبارک» به عنوان یکی از آثار معنوی ایرانی ثبت شده است ما هم برای زنده نگه داشتن این شخصیت خواستیم آن را به یک پروژه تصویری تبدیل کنیم چون معتقدم این شخصیت به نوعی مورد بی مهری قرار گرفته است و کودکان امروزی چندان با این شخصیت آشنا نیستند. بنابراین خواستیم از گزینه ای که به تئاتر عروسکی نزدیک باشد استفاده کنیم اما با شیوه ای مدرن تر که جذابیت اثر را داشته باشد.

کارگردان انیمیشن‌های «نرمو» و «کیمیاگر» درباره زمان شروع ساخت این مجموعه انیمیشن عنوان کرد: حدود دو سال کار تحقیقاتی این پروژه طول کشید، هم اکنون عروسک ها درحال طراحی هستند و احتمالا تا دو ماه و نیم دیگر کار را کلید می زنیم و تصویربرداری کار شروع می شود، حدود یک سال و نیم هم ساخت و تولید کار طول می کشد و قرار است بعد از این از شبکه پویا پخش شود.

عوامل این انیمیشن که به شکل عروسکی تک فریم تولید می‌شود به این شرح هستند: سعید غنی زاده طراح کاراکتر، مریم زینل زاده ساخت عروسک، امین پیلارام نورپرداز و تصویربردار، محمد حیدری ساخت دکور و مهدی خرمیان کارگردانی این نیمیشن را بر عهده دارد. تهیه‌کننده این مجموعه مرکز پویانمایی صبا است.