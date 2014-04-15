عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

- نخست وزیر انگلیس با رئیس جمهوری فرانسه و صدراعظم آلمان درباره اوکراین گفتگوی تلفنی کرد.



- رئیس جمهوری روسیه همکاری با منطقه آسیا اقیانوسیه را اولویت کشورش خواند.

- جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اذعان به عدم موفقیت نظامی گروههای مسلح در سوریه اعلام کرد هیچ کدام از طرفین درگیر در بحران دستاوردهای قابل توجهی را کسب نمی کنند.



- رئیس دومای روسیه تحریم های اتحادیه اروپا علیه مقامات روسی را احمقانه خواند.



- وزرای دفاع آمریکا و مصر درباره روابط دوجانبه و مسائل منطقه گفتگوی تلفنی کردند.



- رئیس جمهوری روسیه در گفتگوی تلفنی با همتای آمریکایی اتهامات را درباره دخالت مسکو در حوادث شرق اوکراین خیال پردازی بی پایه و اساس خواند.



- کاخ سفید حضور رئیس سازمان سیا در اوکراین را تایید کرد.



- رئیس جمهوری آمریکا از 23 تا 25 آوریل به ژاپن، کره جنوبی، مالزی و فیلیپین سفر می کند.



- وزیر خارجه روسیه پیش از ترک مسکو به مقصد پکن روابط روسیه و چین را راهبردی خواند و بر لزوم گسترش همکاریهای دوجانبه تاکید کرد.



- ابوعلی الزیبق فرمانده گروه تروریستی عمل المختار در حومه لاذقیه توسط ارتش سوریه به هلاکت رسید.



- صدها نفر با برگزاری تظاهرات مقابل ساختمان مجلس اوکراین خواستار برکناری دولت شدند.