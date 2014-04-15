93 درصد پرونده های ارجاعی مسکن روستایی به بانک عقد قرارداد شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن زهروی شامگاه دوشنبه در جلسه شورای مسکن افزود: بانک مسکن استان زنجان با 25 درصد از واحدهای مسکن بالای 25 هزار نفر جمعیت عقد قرارداد انجام داده است.



وی با اشاره به اینکه بانک با 96 درصد مسکن زیر 25 هزار نفر جمعیت عقد قرارداد انجام داده است اظهار داشت: در این زمینه بانک مسکن به 100 درصد تعهدات خود عمل کرده است.



مدیر عامل بانک مسکن استان زنجان، با اشاره به اینکه 12 پروژه با گذشت 30 ماه مدارک خود را به بانک تحویل نداده‌اند گفت: اقساط این پروژه‌ها پرداخت نشده و برای وصول اقساط بانک با مشکلاتی مواجه شده است.



زهروی، با اشاره به اینکه 192 واحد شرکت تعاونی مسکن طلائیه سپاه تسهیلات دریافت کرده است گفت: واحدهای این تعاونی قبل از فروش اقساطی به اعضاء پرداخت شده و در حال حاضر این شرکت تعاونی منحل شده و بانک را با مشکلاتی مواجه کرده است.



وی به شرکت تعاونی واحدهای مسکن مهر شهرستان ابهر اشاره کرد و گفت: 163 واحد در این شرکت وجود دارد که 90 واحد آن سند مالکیت را تحویل گرفته‌اند.



مدیر عامل بانک مسکن استان زنجان، با بیان اینکه صدور پایان کار برای پروژه‌های مسکن مهر توسط شهرداری انجام می‌شود گفت: در مرحله سفت کاری پایان کار تحویل مالکان می‌شد اما در حال حاضر شهرداری ارائه پایان کار را به اتمام 100 درصد پروژه موکول کرده است.