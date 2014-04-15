اعزام 9 کاروان تبلیغی  به روستاهای دشتی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سعید توکلیان صبح سه شنبه در حاشیه اعزام این کاروانها در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این مدت توانسته ایم به بیش از 30 روستای شهرستان دشتی روحانی اعزام کنیم و امسال تلاش خواهد شد که به تعداد این روستاها بیفزایم.

وی افزود: این روحانیون در روستاها ضمن برگزاری کلاس ویژه خواهران و برگزاری نماز جماعت در مورد مسائلی مانند ولایت فقیه، خمس، وهابیت و مسائل مرتبط با احکام شرعی با جوانان آن روستاها بحث کرده و به سئوالات آنان پاسخ می دهند.

توکلیان ادامه داد: اولین کاروان تبلیغ در سال جدید به روستاهای سنا، درویشی، کردلان اعزام شدند.

وی گفت:در هر کاروان 4روحانی وجود دارد به این روستاها اعزام می شوند.