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۲۶ فروردین ۱۳۹۳، ۹:۳۱

توکلیان:

اعزام 9 کاروان تبلیغی  به روستاهای دشتی

اعزام 9 کاروان تبلیغی  به روستاهای دشتی

بوشهر-خبرگزاری مهر: سرپرست  اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دشتی گفت: در سال گذشته 9کاروان تبلیغی به روستاهای بخش مرکزی،کاکی و شنبه وطسوج دشتی اعزام شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سعید توکلیان  صبح سه شنبه در حاشیه اعزام این کاروانها در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این مدت توانسته ایم به بیش از 30 روستای شهرستان دشتی روحانی اعزام کنیم و امسال تلاش خواهد شد که به تعداد این روستاها بیفزایم.

وی افزود: این روحانیون در روستاها ضمن برگزاری کلاس ویژه خواهران و برگزاری نماز جماعت  در مورد مسائلی مانند ولایت فقیه، خمس، وهابیت و مسائل مرتبط با احکام شرعی با جوانان آن روستاها بحث کرده و به سئوالات آنان پاسخ می دهند.

توکلیان ادامه داد: اولین کاروان تبلیغ در سال جدید به روستاهای سنا، درویشی، کردلان اعزام شدند.

وی گفت:در هر کاروان 4روحانی وجود دارد به این روستاها اعزام می شوند.

 

 

 

کد مطلب 2271041

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