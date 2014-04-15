تزریق نخستین خون مصنوعی به انسان/ پایان عصر اهدای خون

به گزارش خبرگزاری مهر، این پژوهش که قرار است در سال 2016 انجام شود می تواند راه را برای ساخت خون در مقیاس صنعتی هموار سازد؛ پیشرفتی که می تواند جایگزین خون اهدایی شود.

"مارک ترنر" مدیر پزشکی در خدمات ملی انتقال خون اسکاتلند و مجری این طرح پنج میلیون پوندی در دانشگاه اندینبورگ می گوید: برای نخستین بار گلبول های قرمز خونی را ساخته ایم که سازگار با بدن انسان است. پیش از این، چنین خونی نداشتیم.

این کارآزمایی بر روی سه بیمار مبتلای تالاسمی انجام خواهد شد. این بیماران در ابتدا حدود پنج میلی لیتر خون دریافت می کنند تا مشخص شود آیا این سلول ها در بدن انسان نیز رفتار طبیعی دارند یا خیر.

ترنر تاکید دارد: مردم نباید فکر کنند این آزمایش، پایانی بر اهدای خون است چرا که 20 سال طول خواهد کشید که خون مصنوعی بتواند طبیعی و عادی جلوه کند.

ترنر سالها از عمر خود را صرف اصلاح روشی برای رشد گلبول های قرمز بالغ از سلول های بنیادی پرتوان القایی (iPS) کرده است. این سلول های پرتوان القایی از برنامه ریزی دوباره و ژنتیکی سلولهای پوستی یا خونی بزرگسال به سلول های شبه بنیادی برنامه ریزی به دست آمده اند.

این سلولهای (iPS) در شرایط زیست شیمیایی مشابه شرایط بدن که گذار آنها به سوی گلبول های قرمز خونی بالغ هموار می سازد کشت داده شدند.

این گروه، در حال حاضر به اثر بخشی 40 – 50 درصدی در تبدیل سلول های اولیه به گلبول های قرمز خونی دست یافته اند.

در این روش می توان با استفاده از روش های استاندارد جداسازی خون مانند سانتریفیوژ، سلول های قابل استفاده را از گلبول های نارس و سلول های iPS باقی مانده جدا کنند.