درختان بلوط ایلام مورد ارزیابی قرار می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله فتحی صبح سه شنبه در بازدید از درختان بلوط ایلام اظهار داشت: 642 هزار هکتار از گستره 20 هزار کیلومتر مربعی استان ایلام دارای پوشش جنگلی است که بخش اعظمی از این جنگل ها را درختان بلوط تشکیل می دهند.

وی تاکید کرد: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام سال گذشته به عنوان مجری طرح مبارزه با خشکیدگی درختان بلوط کشور برگزیده شده است.

معاون فنی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام گفت: دو گروه متشکل از متخصصان، کارشناسان و خبرنگاران از سوی سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور به علت حساسیت و اهمیت موضوع خشکیدگی درختان بلوط منطقه زاگرس به ایلام سفر کردند.

وی گفت: بازدید از جنگل های مناطقی چون انارک ، روستای قبله ، تجریان ، پایلوت خشکیدگی تنگه دالاب در نوبت صبح و بازدید از دو طرح منحصر به فرد توالی جنگل در صالح آباد و طرح جام در شهرستان مهران از برنامه های این هیات است.

وی افزود: هدف از این سفر بررسی وضعیت، عوامل خشکیدگی و احیاء دوباره جنگل های بلوط زاگرس است.

معاون منابع طبیعی ایلام تخصیص اعتبار برای مقابله و کاهش خشکیدگی درختان بلوط و همه گیر کردن اهمیت این موضوع در ابعاد ملی را از سیاست ها و اهداف دیگر این سفر عنوان کرد.

فتحی علت انتخاب استان ایلام برای این طرح را اجرای طرح های وسیع ، کارشناسی شده و عملی متعدد در زمینه بیابان زدایی و حفظ جنگل های استان دانست که به عنوان یک نمونه و الگو برای کل کشور معرفی شده است.