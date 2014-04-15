حكم ستاري برای عارف و نوبخت/ انتصاب اعضای کمیسیون دائمي هیات امناي بنياد ملي نخبگان

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس احکام دکتر سورنا ستاری؛ دكتر الهام امين زاده، دكتر محمد مهدي زاهدي، دكتر سعيد سهراب پور، دكتر محمدرضا عارف، دكتر منصور كبگانيان، دكتر محمد علي كي ن‍‍‍ژاد، حجت الاسلام والمسلمين محمد محمديان، دكتر محمدرضا مخبر دزفولي، دكتر رضا ملك زاده و دكتر محمدباقر نوبخت به عضويت كميسيون دائمي هيئت امناي بنياد ملي نخبگان منصوب شدند.

در متن حکم صادره از سوی دكتر سورنا ستاري معاون علمي وفناوري رئيس جمهور و رئيس بنياد ملي نخبگان آمده است:

« بسمه تعالي

سركار خانم دكتر الهام امين زاده، جناب آقاي دكتر محمد مهدي زاهدي، جناب آقاي دكتر سعيد سهراب پور، جناب آقاي دكتر محمدرضا عارف، جناب آقاي دكتر منصور كبگانيان، جناب آقاي دكتر محمد علي كي ن‍‍‍ژاد، جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي محمد محمديان، جناب آقاي دكتر محمدرضا مخبر دزفولي، جناب آقاي دكتر رضا ملك زاده، جناب آقاي دكتر محمدباقر نوبخت

با سلام و احترام،

به استناد تبصره 4 ماده 9 اساسنامه بنياد ملي نخبگان كشور و ماده 9 آيين نامه داخلي هیات امنا و بر اساس مصوبه هشتمين جلسه هیات امناي بنياد در تاريخ 19 فروردین ماه 1393 و با عنايت به دانش و تجربه ارزنده حضرتعالي، به موجب اين حكم به عضويت كميسيون دائمي هیات امناي بنياد ملي نخبگان منصوب مي شويد.

تداوم توفيق حضرتعالي را از خداوند بزرگ خواستارم.»