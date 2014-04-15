به گزارش خبرنگار مهر، جعفر تشکری هاشمی در جلسه علنی روز سه شنبه شورا با اشاره به تحولات زیربنایی که در صدور آرم های طرح ترافیک انجام شده است گفت: ما انبارهای بزرگی از مدارک مردم داشتیم که نظارت بر آنها بسیار سخت و مشکل بود اما در حال حاضر تمامی روند ثبت و صدور آرم به صورت مکانیزه است و نظارت بر آن بسیار آسان شده است.

به گفته معاون شهردار در حال حاضر 126 معبر ورودی و خروجی محدوده طرح ترافیک مجهز به دوربین های کنترلی است و تلاش می کنیم محدوده طرح ترافیک عاری از آلاینده های زیست محیطی باشد.

مساله اصلی تبعیض در دادن مجوز طرح ترافیک است

در ادامه این جلسه احمد مسجدجامعی رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه سوال اصلی شورا تبعیض در دادن آرم به افراد است که طبق قانون شرایط دریافت طرح ترافیک را دارند.

وی ادامه داد: من قبل از جلسه علنی از خبرنگارانی که سالهاست به عنوان خبرنگار در شورا فعالیت می کنند و سابقه کار خبرنگاری دارند پرسیدم آیا شما آرم طرح ترافیک گرفته اید؟ پاسخ برخی از آنها منفی بود بدون این که دلیل آن را بدانند. باید مشخص شود سیاست توزیع چگونه است و خدایی ناکرده تبعیضی نباشد.

مسجدجامعی با اشاره به نصب تابلویی که در آن تذکر داده شده اگر به کارمندی حمله و یا توهین شود چه مجازاتی دارد گفت: نصب چنین پلاکاردی نشان از وضعیت غیرمعمولی یک اداره می دهد. باید مشخص شود چرا امسال فضای توزیع آرم های طرح ترافیک معمولی نیست و باید مشخص شود این سیاستها در کجا تعیین شده است.

برخی مدیران مسئول به تدارکات خبرگزاری و روزنامه آرم می دهند اما به خبرنگاران نه!

معاون شهردار تهران در پاسخ به انتقادات رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه قبل از مکانیزه شدن توزیع آرم های طرح ترافیک خبرنگاران می توانستند با کارت خبرنگاری به محدوده ورود پیدا کنند گفت: متاسفانه با سوء استفاده از کارت های خبرنگاری حرمت این شغل به خطر افتاد و با استفاده از کارتهای مخدودش چندین هزار نفر در محدوده طرح ترافیک تردد می کردند.

وی ادامه داد: پس از این موضوع تصمیم گرفته شد به هر رسانه سهمیه ای برای ارایه به خبرنگاران داده شود اما باز نیز متاسفانه برخی از مدیران رسانه ها این آرم ها را به مدیران، کادر اداری، پیک موتوری و تدارکات مجموعه می دادند اما به خبرنگاران خود می گفتند آرم تمام شده و خود پیگیر دریافت آرم از شهرداری باشند.

تشکری هاشمی تاکید کرد: گمان نکنم بیش از 500 تا 2 هزار خبرنگار در تهران مشغول فعالیت باشند اما ما بیش از 5 هزار آرم به خبرنگاری ها، رسانه های مکتوب، صدا و سیما و ... داده ایم.

وی اضافه کرد: تعداد آرم های طرح ترافیک 100 هزار آرم است که قابل افزایش نیست. ما مجبوریم به بخشی از گروه ها مانند آژانس، وانت بارها، خانواده شهدا، جانبازان و معلولان این آرم ها را بدهیم. همچنین 30 هزار آرم نیز بین دستگاه ها و نهادها توزیع شده و تلاش می کنیم به گونه ای توزیع شود که در روزهای آلاینده برای پایتخت مشکلی ایجاد نشود.