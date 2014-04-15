آغاز دور جدید همکاریهای دانشگاه آزاد با برنامه "ارسموس"/ گسترش روابط با دانشگاههای اروپایی

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا غفارزاده در این باره با بیان اینکه ارسموس موندوس برنامه ای در راستای مبادله اعضاء هیأت علمی و دانشجو ویژه کشورهای اتحادیه اروپا است، ادامه داد: این برنامه به سایر کشورهای جهان نیز گسترش یافته که از این جمله می توان به همکاری دانشگاه هایی از ایران همچون دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، شهید چمران اهواز، تهران و خواجه نصیر الدین طوسی اشاره کرد.

وی به تاریخچه نامگذاری برنامه ارسموس موندوس اشاره کرد و افزود: ارسموس موندوس، یک کشیش قرون وسطا و علاقه مند به گسترش علم از طریق سفر و مبادله بود و به همین جهت، به دنبال تصمیم اتحادیه اروپا برای ایجاد برنامه ای به منظور ارتقاء سطح مبادله آموزشی و پژوهشی بین کشورها، این برنامه تحت این عنوان، نام گذاری شد.

مدیرکل امور بین الملل واحد علوم و تحقیقات، اساس کار برنامه ارسموس موندوس را بر پایه روابط دوسویه بین گروهی متشکل از دانشگاه های کشورهای اروپایی و غیراروپایی به منظور مبادله اعضاء هیأت علمی و دانشجو دانست و گفت: گروهی شامل دو دانشگاه از عراق، سه دانشگاه از یمن، دانشگاه الگارو پرتغال، دانشگاه آی تی سی هلند، دانشگاه لوند سوئد و دانشگاه بوتنگن آلمان با کمک بودجه ای که اتحادیه اروپا در اختیار آنها قرار داده در قالب برنامه ارسموس موندوس اقدام به تبادل دوسویه دانشجو و استاد کرده اند.

وی با اشاره به اینکه تاکنون واحد علوم و تحقیقات، سه پروژه را در چهارچوب این برنامه اجرا کرده است، خاطرنشان کرد: این واحد دانشگاهی، در پروژه نخست موسوم به سلام یک حضور فعالانه داشته و تعدادی از دانشجویان این دانشگاه در دانشگاه های اروپایی تحصیل کردند و تعدادی از اساتید نیز در دوره پسا دکترا موفق به دریافت بورس تحصیلی ارسموس موندوس شدند.

غفارزاده از غیبت واحد علوم و تحقیقات در دومین پروژه ارسموس موندوس موسوم به سلام دو ابراز تاسف کرد و گفت: علت احتمالی غیبت واحد در این پروژه، عدم پیگیری صحیح مکاتبات توسط مسئولین وقت و برگزار کنندگان این دوره در اروپا بوده که منجر به محرومیت دو ساله واحد علوم و تحقیقات از شرکت در این برنامه شد.

مدیر کل امور بین الملل واحد علوم و تحقیقات، افزود: در مدیریت جدید واحد علوم و تحقیقات، تماس های مجدد با اتحادیه اروپا صورت گرفت و این واحد دانشگاهی بار دیگر به برنامه ارسموس موندوس موسوم به سلام سه پیوست که روند کارهای مربوط به آن، در اتحادیه اروپا در دست بررسی است و در آینده نزدیک به تصویب خواهد رسید.

غفارزاده گفت: از سال 2013 تحولی در برنامه ارسموس موندوس رخ داد و موجب جایگزین شدن آن با برنامه ارسموس موندوس پلاس شد که در چهارچوب آن، هدف برگزار کنندگان، همکاری دو طرفه بین دانشگاه های دنیا است.

مدیرکل امور بین الملل واحد علوم و تحقیقات از گسترش روابط دوسویه با دانشگاههای مطرح اروپایی و آسیایی برای ارائه مدرک مشترک یا فعالیت های دو مدرکی خبر داد و خاطرنشان کرد: یک هیأت دانشگاهی از لهستان، در ماه می سال میلادی جاری به ایران سفر خواهد کرد که واحدهای علوم و تحقیقات یکی از دانشگاه های مورد علاقه برای بازدید آنها خواهد بود و امید است این دیدار منجر به امضاء موافقت نامه ای به منظور تبادل اساتید و دانشجویان این واحد با آن دانشگاهها شود.