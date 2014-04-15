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۲۶ فروردین ۱۳۹۳، ۱۰:۲۹

بازدید وزیر بهداشت از اردوگاه اتباع خارجی در شرق کشور/صدور دستورات لازم برای ارتقای وضعیت بهداشتی اردوگاه

بازدید وزیر بهداشت از اردوگاه اتباع خارجی در شرق کشور/صدور دستورات لازم برای ارتقای وضعیت بهداشتی اردوگاه

وزیر بهداشت، در جریان سفر هیئت دولت به استان سیستان و بلوچستان، از اردوگاه الغدیر که محل نگهداری اتباع افغانی و پاکستانی است، بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اردوگاه الغدیر زاهدان، اتباع خارجی از جمله پاکستانی و افغانی که به صورت غیرمجاز و از مرزهای کشور وارد استان سیستان و بلوچستان می شوند و احتمال شیوع و بروز انواع بیماریهای عفونی را دارند، پس از اسکان موقت، به کشور خود بازگردانده می شوند.

بنا بر این گزارش، اردوگاه الغدیر زاهدان به دلیل پذیرش اتباع خارجی و احتمال شیوع و بروز انواع بیماریهای خطرناک از جمله وبا، به شدت تحت نظارت و تدابیر ویژه تیم های بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان قرار دارد که پس از غربالگری های لازم توسط تیمهای بهداشتی، بیماران در صورت نیاز بستری و تحت درمان قرار گرفته و پس از بهبودی، توسط نیروی انتظامی به کشور خود بازگردانده می شوند.

وزیر بهداشت، پس از بازدید از اردوگاه الغدیر، با توجه به نزدیک شدن به فصل گرما و احتمال شیوع بیماریهای عفونی تذکرات جدی و لازم را به مسئولین دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و همینطور نیروی انتظامی مستقر در اردوگاه برای ارتقاء وضعیت بهداشتی این اردوگاه صادر کرد.

سال گذشته اولین کانون شیوع وبا در کشور در اردوگاه الغدیر بوده و این بیماری از طریق اتباع افغانی و پاکستانی به کشور منتقل شده است.

کد مطلب 2271133

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