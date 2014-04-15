آئین رونمایی از دانشنامه فاطمی(س) در قم برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه میلاد باسعادت صدیقه طاهره‌(س) و همزمان با بیستمین سالگرد تأسیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، آئین رونمایی از «دانشنامه فاطمی(س)» شنبه 30 فروردين ماه از ساعت 16:30 تا 19:30 با حضور و افاضه مراجع عظام تقلید و استادان حوزه و دانشگاه در شهر مقدس قم برگزار می شود.

حجت الاسلام و المسلمین ابوالقاسم مقیمی رئیس پژوهشکده دانشنامه نگاری، ضمن اعلام خبر فوق، در مورد نحوه برگزاري اين مراسم گفت: در این مراسم، مرجع عاليقدر جهان تشیع آیت الله العظمی حسین نوری همدانی و جمعي از اساتيد حوزه و دانشگاه حضرات آیت الله رضا استادی استاد سطوح عالی حوزه های علمیه عضور شوراي علمي دانشنامه فاطمی(س)، دکتر غلامعلی حداد عادل استاد دانشگاه و رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، حجت الاسلا والمسلمین علی اکبر رشاد رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و سرپرست دانشنامه فاطمی(س)، دكتر کبری خزعلی استاد دانشگاه و رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و دکتر فریبا علاسوند استاد دانشگاه و عضو شورای علمی دانشنامه فاطمی(س) به افاضه و ایراد سخنرانی خواهند پرداخت.

معاون علمي دانشنامه فاطمی(س) ادامه داد: در پایان این مراسم از دست اندرکاران این دانشنامه تقدیر و طی مراسمي از اين اثر فاخر رونمایی به عمل خواهد آمد.

دانشنامه فاطمی(س) پس از 10 سال فعالیت مستمر پژوهشی و به همت جمعی از پژوهشگران برجسته و نخبگان حرفه دانشنامه نویسی دینی در شش جلد با موضوعات حکمت و معارف، حیات، منزلت و شخصیت آن حضرت و همچنین مسائلی در زمینه حقوق زن و خانواده- مباحث حقوقی و مباحث اجتماعی منتشر شده و در دسترس علاقمندان به ساحت آن بزرگ بانوی جهان اسلام قرار گرفته است.

آئین رونمایی از «دانشنامه فاطمی(س)» در تالار اندیشه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی دفتر قم به نشاني قم، بلوار پانزده خرداد، خیابان شهید میثمی برگزار خواهد شد و حضور عموم علاقه مندان در این آيين، مغتنم است.