سیدمهدی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: مرگ این فرد بر اثر تصادف میان یک کامیونت حامل جوجه یک روزه و یک تریلر حامل تیر آهن در ورودی جاده نیشابور از سمت سبزوار اتفاق افتاد.

وی بیان داشت: یک تیم از نجاتگران آتش‌نشان با اعلام این حادثه به سامانه 125 ستاد فرماندهی به محل اعزام شدند.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نیشابور ادامه داد: با توجه به خارج کردن راننده و کمک او توسط رانندگان عبوری، آتش‌نشانان پس از نصب علائم هشداردهنده و ایمن‌سازی محل، اقدام به جدا کردن دو خودرو و باز کردن مسیر جاده کردند.

حسینی با بیان اینکه در اثر آسیب دیدن قسمت بار کامیونت و ریختن کارتن‌های حامل جوجه، این جوجه‌ها در سطح جاده رها شدند، عنوان کرد: جوجه‌هایی که زنده مانده بودند با استفاده از یک دستگاه وانت جمع‌آوری و از آنجا به جای دیگر انتقال یافتند.

در این حادثه کابین راننده کامیونت به کلی از بین رفت و اتاق فلزی عقب نیز آسیب دید .