به گزارش خبرگزاری مهر شبکه المنار لبنان در یک خبر فوری از جان باختن "شیخ عرسان سلیمان" رئیس انجمن طرح های خیریه اسلامی لبنان که پیشتر در منطقه عین الحلوه ترور شده بود خبر داد.

شیخ عرسان سلیمان شامگاه چهارشنبه هفته گذشته در اردوگاه فلسطینی نشین «عین الحلوه» در شهر صیدا در جنوب لبنان ترور شد.

حزب الله لبنان نیز پس از ترور این شخصیت برجسته با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: ترور یک شخصیت عالم در اردوگاه عین الحلوه در این شرایط حساس و سختی که ملت های فلسطین و لبنان بسر می برند، در خدمت رژیم صهیونیستی است و بشدت محکوم می شود.